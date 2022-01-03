2022 Ocak zammı sonrası itfaiyeci maaşları hakkında araştırmalar hız kazandı. TÜİK tarafından 2021 Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olan maaşlar hakkında aramalar hız kazandı. Peki, İtfaiyeci maaşları 2022 Ocak zammı ile ne kadar oldu? 2022 İtfaiyeci maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar oldu?
İTFAİYECİ MAAŞLARI 2022 OCAK ZAMMI İLE NE KADAR OLDU?
Ocak ayı İtfayeci maaşı (9/1) 5.998 TL oldu.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Yeni zamlarla birlikte En düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya yükseldi.
Ocak ayında en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.Eski SSK'lı ve Bağ-Kur'lu emeklilerin aylıklarına ise toplu sözleşme zammı verilmiyor. Bu emeklilerin aylıklarına sadece geçmiş 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 25,48 oranında zam yapıldı.