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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 12:34
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    • 03.01.2022 12:34
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    İtfaiyeci maaşları 2022 Ocak zammı ile ne kadar oldu? 2022 İtfaiyeci maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar oldu?

    İtfaiyeci maaşları hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Çeşitli meslek gruplarına Ocak ayı itibari ile uygulanacak olan maaş zammı oranı için kritik gün geldi çattı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayadığı Aralık ayı enflasyon verisinin ardından itfaiyeci maaş zammı da belli olacak. Peki, İtfaiyeci maaşları 2022 Ocak zammı ile ne kadar oldu? 2022 İtfaiyeci maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    İtfaiyeci maaşları 2022 Ocak zammı ile ne kadar oldu 2022?

    2022 Ocak zammı sonrası itfaiyeci maaşları hakkında araştırmalar hız kazandı. TÜİK tarafından 2021 Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olan maaşlar hakkında aramalar hız kazandı. Peki, İtfaiyeci maaşları 2022 Ocak zammı ile ne kadar oldu? 2022 İtfaiyeci maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar oldu?

    İTFAİYECİ MAAŞLARI 2022 OCAK ZAMMI İLE NE KADAR OLDU?

    Ocak ayı İtfayeci maaşı (9/1) 5.998 TL oldu.

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

    Yeni zamlarla birlikte En düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya yükseldi.

    Ocak ayında en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.Eski SSK'lı ve Bağ-Kur'lu emeklilerin aylıklarına ise toplu sözleşme zammı verilmiyor. Bu emeklilerin aylıklarına sadece geçmiş 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 25,48 oranında zam yapıldı.

        EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİSİ AYLIĞI

        Böylece en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 626 liradan 2 bin 41 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 764 liradan 2 bin 214 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da bin 663 liradan 2 bin 87 liraya çıktı.

        İktidar, memur ve emeklilere bu zamların dışında ek zam yapma sözü de vermişti. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantıda ek zam sözünün yerine getirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Ek zammın kesinleşmesi halinde bu maaşlara belirlenen oranlarda ek zamlar yapılacak.

        En düşük memur maaşı: 5.665

        En düşük memur emeklisi aylığı: 4.037

        En düşük işçi emeklisi aylığı: 2.041

        En düşük esnaf emeklisi aylığı: 2.214

        En düşük çiftçi emeklisi aylığı 2.087
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        Haberler Ekonomi İtfaiyeci maaşları 2022 Ocak zammı ile ne kadar oldu? 2022 İtfaiyeci maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar oldu?
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