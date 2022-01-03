İmam maaşları ne kadar oldu? 2022 Ocak enflasyon farkıyla vaiz ve imam maaş zammı kaç TL? En düşük ve en yüksek...

Emekli ve memur maaşlarıyla birlikte pek çok kişinin maaşında artış yaşanacak. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranlarıyla birlikte memur ve emekli maaşları belli olacak. Peki, imam maaşları ne kadar oldu? 2022 Ocak enflasyon farkıyla vaiz ve imam maaş zammı kaç TL kadar oldu? İşte detaylı bilgi...
İMAM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren rakamlar bugün belli olacak. İmam maaşları da henüz belli olmadı. Zamlar belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ: 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı olacak. Ayrıca ek iyileştirmenin de enflasyon verilerinin ardından duyurulması bekleniyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ: 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 5'lik Ocak zammına eklenecek. Oluşan artış memurların aile yardımına da yansıyacak. Ayrıca ek iyileştirme de çıkan zam oranının ardından belli olacak.
KAMU İŞÇİSİ: 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.