İmam maaşları ne kadar oldu? 2022 Ocak enflasyon farkıyla vaiz ve imam maaş zammı kaç TL? En düşük ve en yüksek...

Emekli ve memur maaşlarıyla birlikte pek çok kişinin maaşında artış yaşanacak. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranlarıyla birlikte memur ve emekli maaşları belli olacak. Peki, imam maaşları ne kadar oldu? 2022 Ocak enflasyon farkıyla vaiz ve imam maaş zammı kaç TL kadar oldu? İşte detaylı bilgi...