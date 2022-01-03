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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 09:03
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    • 03.01.2022 09:03
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    İmam maaşları ne kadar oldu? 2022 Ocak enflasyon farkıyla vaiz ve imam maaş zammı kaç TL? En düşük ve en yüksek...

    Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranlarıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı da netleşecek. Bu bağlamda özellikle son dakikalarda imam maaşları da arama motorlarında araştırılan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, imam maaşları ne kadar oldu? 2022 Ocak enflasyon farkıyla en düşük ve en yüksek vaiz ve imam maaş zammı kaç TL kadar oldu? İşte merak edilenler...

    İmam maaşları ne kadar oldu?

    Emekli ve memur maaşlarıyla birlikte pek çok kişinin maaşında artış yaşanacak. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranlarıyla birlikte memur ve emekli maaşları belli olacak. Peki, imam maaşları ne kadar oldu? 2022 Ocak enflasyon farkıyla vaiz ve imam maaş zammı kaç TL kadar oldu? İşte detaylı bilgi...

    İMAM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren rakamlar bugün belli olacak. İmam maaşları da henüz belli olmadı. Zamlar belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ: 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı olacak. Ayrıca ek iyileştirmenin de enflasyon verilerinin ardından duyurulması bekleniyor.

    MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ: 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 5'lik Ocak zammına eklenecek. Oluşan artış memurların aile yardımına da yansıyacak. Ayrıca ek iyileştirme de çıkan zam oranının ardından belli olacak.

    KAMU İŞÇİSİ: 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.

        SOSYAL YARDIMLAR: Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak.

        KIDEM TAZMİNATI TAVANI: İşçilerin kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 2021'in ikinci yarısında tavan 8 bin 284 lira olarak uygulandı.
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