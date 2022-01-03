Gözler oradaydı! Doğalgaz faturası desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilir?

Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Vatandaşlara kömür ve doğalgaz yardımı yapılacağına ilişkin önemli açıklamalar yapıldı. Doğalgaz faturası desteği müracaatı nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı ardından yaptığı bildirimde gereksinim sahiplerine kömür yardımının devam edeceğini duyurdu. Kömür yardımının yanı sıra doğalgaz fatura desteğini de sağlanacağını aktaran Erdoğan gereksinim sahiplerine müjdeyi verdi.
DOĞALGAZ VE KÖMÜR YARDIMI VERİLECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kömür yardımının önümüzdeki yılla birlikte, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.
Doğalgaz faturası desteği kimlere verilecek?
Doğalgaz faturası desteği ihtiyaç sahiplerine verilecek. Sosyal yardım alanlar bu destekten faydalanabilecek.
Kömür yardımı nasıl alınır?
Devlet doğrultusundan sosyal destek alan vatandaşlara kömür yardımı yapılacak. Bir çok haneye her kış otomatik olarak kömür yardımı yapılıyor. Yardım listesinde bulunmayanlar yeni bir müracaat yaparak kömür yardımı alabilirler. Kömür yardımları amacıyla lüzumlu verileri bulunduğunuz ilin ve ilçenin belediyesine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve Kaymakamlıklara müracaat ederek sorgulayabilirsiniz.
Bakan Yanık, yakacak ve elektrik yardımından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahiplerine şu verileri verdi: "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yakacak yardımına e-Devlet üzerinden başvurabilecek. Diğer yandan Elektrik Tüketim Desteği'ni ise derli toplu sosyal yardım programlarından faydalanan ailelerimize durumu hazırda veriyoruz. Herhangi bir kuruma müracaat yapmalarına lüzum yok. Sadece kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacak" dedi.