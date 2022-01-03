Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulan Aralık ayı enflasyon oranlarıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı da netleşti. Bu bağlamda özellikle son dakikalarda evde bakım maaşı arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, evde bakım maaşı 2022 zammı ne kadar oldu? 2022 Ocak evde bakım aylığı kaç TL oldu? İşte detaylar...