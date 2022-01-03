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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 10:39
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    • 03.01.2022 10:39
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    Evde bakım maaşı 2022 zammı ne kadar oldu? 2022 Ocak evde bakım aylığı kaç TL oldu?

    Bugün saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan olan enflasyon oranlarıyla birlikte memur ve emekli maaşları netleşmiş oldu. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Bu artışla birlikte pek çok kişinin maaş ve destek ödemesinde de yükselme yaşanacak. Peki, evde bakım maaşı zammı ne kadar oldu? 2022 Ocak evde bakım aylığı kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

    Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

    Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulan Aralık ayı enflasyon oranlarıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı da netleşti. Bu bağlamda özellikle son dakikalarda evde bakım maaşı arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, evde bakım maaşı 2022 zammı ne kadar oldu? 2022 Ocak evde bakım aylığı kaç TL oldu? İşte detaylar...

    EVDE BAKIM MAAŞI 2022 ZAMMI NE KADAR OLDU?

    2021 yılında 1.797 TL olan evde bakım aylığı 2022 yılında 2.292 TL'ye yükseldi.

    EMEKLİYE EK ZAM OLACAK MI?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde emekli ve memura ek zam konusu da görüşülecek.

        Yıllık enflasyon rakamı yüzde 36,08 olarak açıklandı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25,48, Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22,48 olarak şekillendi.

        Memur emeklisi en düşük maaş: 4176 TL

        2000 öncesi emekli olanlar en düşük maaş: 3292 TL

        2000 sonrası emekli olanlar en düşük maaş: 2041 TL

        Bağ-Kur-esnaf en düşük maaş: 2948 TL

        Tarım emeklisi: 2 bin 343 lira 35 kuruş
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        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı 2022 zammı ne kadar oldu? 2022 Ocak evde bakım aylığı kaç TL oldu?
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