Ebe maaş zammı için kritik gün geldi çattı. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı bugün netlik kazanmış oldu. Bu kapsamda "Ebe maaşı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Ebe maaşları 2022 Ocak zammı ne kadar oldu? 2022 Ebe maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar? İşte detaylar!
2022 EBE MAAŞI NE KADAR OLDU?
Ocak ayı Ebe maaşı (9/1) 6.684 TL oldu.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Yeni zamlarla birlikte En düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya yükseldi.
Ocak ayında en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.Eski SSK'lı ve Bağ-Kur'lu emeklilerin aylıklarına ise toplu sözleşme zammı verilmiyor. Bu emeklilerin aylıklarına sadece geçmiş 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 25,48 oranında zam yapıldı.