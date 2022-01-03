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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 11:55
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    • 03.01.2022 12:18
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    Ebe maaşları 2022 Ocak zammı ne kadar oldu? 2022 Ebe maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar?

    Ebe maaşları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği gün nihayet geldi. Emekli, işçi, memur milyonlarca vatandaş Ocak ayı zammı için nefeslerini tutmuştu. 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte zamlı ebe maaşları merak edildi. Peki, Ebe maaşları 2022 Ocak zammı ne kadar oldu? 2022 Ebe maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Ebe maaşları 2022 Ocak zammı ne kadar oldu?

    Ebe maaş zammı için kritik gün geldi çattı. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı bugün netlik kazanmış oldu. Bu kapsamda "Ebe maaşı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Ebe maaşları 2022 Ocak zammı ne kadar oldu? 2022 Ebe maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar? İşte detaylar!

    2022 EBE MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Ocak ayı Ebe maaşı (9/1) 6.684 TL oldu.

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

    Yeni zamlarla birlikte En düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya yükseldi.

    Ocak ayında en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.Eski SSK'lı ve Bağ-Kur'lu emeklilerin aylıklarına ise toplu sözleşme zammı verilmiyor. Bu emeklilerin aylıklarına sadece geçmiş 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 25,48 oranında zam yapıldı.

        EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİSİ AYLIĞI

        Böylece en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 626 liradan 2 bin 41 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 764 liradan 2 bin 214 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da bin 663 liradan 2 bin 87 liraya çıktı.

        İktidar, memur ve emeklilere bu zamların dışında ek zam yapma sözü de vermişti. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantıda ek zam sözünün yerine getirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Ek zammın kesinleşmesi halinde bu maaşlara belirlenen oranlarda ek zamlar yapılacak.

        En düşük memur maaşı: 5.665

        En düşük memur emeklisi aylığı: 4.037

        En düşük işçi emeklisi aylığı: 2.041

        En düşük esnaf emeklisi aylığı: 2.214

        En düşük çiftçi emeklisi aylığı 2.087
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        2022 Ocak ayı meslek meslek zam tablosu!
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