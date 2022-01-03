Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar? Bedelli askerlik ücreti nasıl yatırılır? Bedelli askerlik başvuru şartları nelerdir?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

Yıllık enflasyon rakamı yüzde 36,08 olarak açıklandı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25.48, Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22.48 olarak şekillendi.

Bedelli askerlik 2019 yılında 31 bin 343 lira iken, geçtiğimiz yıl 43 bin 150 liraya kadar yükseldi. 2022 bedelleri ise henüz belli olmadı. 2022 yılında dövizle bedelli askerlik yapmak isteyenler için ise askerlik ücreti için 4.402,27 Euro olarak belirlenmiştir.