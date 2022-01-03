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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 22:11
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    • 03.01.2022 22:12
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    Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar? Bedelli askerlik ücreti nasıl yatırılır? Bedelli askerlik başvuru şartları nelerdir?

    Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar? Vatani görevini yapmak isteyen yüzbinlerce kişi gündemde merakla ücretlerin kaç TL zamlandığını araştırmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, memur maaşlarına 6 ayda bir yapılan zam oranına göre bedelli askerlik ücretlerine de 2022 zammının gelip gelmediği merak konusu oldu. Peki Bedelli askerlik ücreti nasıl yatırılır? Bedelli askerlik başvuru şartları nelerdir? Milyonlarca kişinin merak ettiği konuya dair son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar?

    Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar? Bedelli askerlik ücreti nasıl yatırılır? Bedelli askerlik başvuru şartları nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 6 ayda bir memur maaşlarının zam oranlarıyla bağlantılı olarak yenilenen bedelli askerlik ücretleri 2022 Ocak memur zammı ile birlikte merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki konuya dair açıklama geldi mi? İşte tüm detaylar...

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

    Yıllık enflasyon rakamı yüzde 36,08 olarak açıklandı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25.48, Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22.48 olarak şekillendi.

    Bedelli askerlik 2019 yılında 31 bin 343 lira iken, geçtiğimiz yıl 43 bin 150 liraya kadar yükseldi. 2022 bedelleri ise henüz belli olmadı. 2022 yılında dövizle bedelli askerlik yapmak isteyenler için ise askerlik ücreti için 4.402,27 Euro olarak belirlenmiştir.

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMA

    Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada yer alan bilgilere göre, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirleniyor.

    (40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

    Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.

        BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda:

        Bedelli askerlik hizmeti kapsamında;

        a. 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını 31 Aralık 2020 saat 18:00'e kadar tamamlamaları gerekmektedir.

        b. Başvuru; yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirtilen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödenmesini içermektedir. Bu nedenle yoklamasını yaptırmayanların öncelikle "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almış olması gerekmektedir.

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        c. Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmamaktadır.

        ç. 2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanacaktır. 2020 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

        d. Yükümlülerin 30 Haziran 2020 (dahil) saat 18:00'e kadar ödeyecekleri bedel 35.054,64 TL'dir. 01 Temmuz-31 Aralık 2020 (dahil) arasında ödenecek bedel ayrıca duyurulacaktır.

        e. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecektir.

        f. Başvuru sayısının Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecektir.

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        g. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri Ocak 2021 ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

        ğ. Bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin; yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan, yoklamalarını yaptırmaları ve bedelli askerliği tercih tarihinden itibaren iki aylık süre içerisinde 31 Aralık 2020 saat 18.00'i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerekmektedir. Yükümlülerin hak kaybına uğramamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları önem arz etmektedir.

        Dövizle askerlik hizmeti kapsamında;

        a. 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin; uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerimize müracaat ederek hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen dövizi ödemeleri gerekmektedir.

        b. 30 Haziran 2020'ye (dahil) kadar başvuruda bulunacakların ödeyeceği döviz miktarı 5.261,09 Avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parasıdır. 01 Temmuz-31 Aralık 2020 (dahil) arasında ödeyecekleri döviz miktarı ayrıca duyurulacaktır.


        3. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye askerlik şubelerinden ve https://asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecektir.

        4. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
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        Haberler Ekonomi Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar? Bedelli askerlik ücreti nasıl yatırılır? Bedelli askerlik başvuru şartları nelerdir?
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