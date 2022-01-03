Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar? Bedelli askerlik ücreti nasıl yatırılır? Bedelli askerlik başvuru şartları nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 6 ayda bir memur maaşlarının zam oranlarıyla bağlantılı olarak yenilenen bedelli askerlik ücretleri 2022 Ocak memur zammı ile birlikte merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki konuya dair açıklama geldi mi? İşte tüm detaylar...
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2022 NE KADAR?
Yıllık enflasyon rakamı yüzde 36,08 olarak açıklandı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25.48, Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22.48 olarak şekillendi.
Bedelli askerlik 2019 yılında 31 bin 343 lira iken, geçtiğimiz yıl 43 bin 150 liraya kadar yükseldi. 2022 bedelleri ise henüz belli olmadı. 2022 yılında dövizle bedelli askerlik yapmak isteyenler için ise askerlik ücreti için 4.402,27 Euro olarak belirlenmiştir.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMA
Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada yer alan bilgilere göre, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirleniyor.
(40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)
Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.