Başkan Erdoğan açıkladı! 2022 taban ve tavan en yüksek memur, emekli maaşları! Emekli ve memur maaş zammı hesaplama

2022 memur ve emekli maaş zammı ne kadar oldu? Şeklindeki sorular memur ve memur emeklisi vatandaşlar doğrultusundan merak hususu oldu. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının sonrasında memur ve emeklinin zam seviyesi da netleşecek. Memur emekli aylıkları da memur maaşıyla aynı oranda artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu senenin ilk 6 aylık enflasyonu seviyesinde zamlı alacak. Peki, 2022 memur 9/1 maaş zamları ne kadar oldu? Emekli ve memur maaş hesaplama nasıl yapılır? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI! MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU
Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz.
Hiçbir emekli 2500 liranın altında maaş almayacak.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
4A çalışanlarının emekli olduklarında kendilerine kaç lira yaşlılık aylığı bağlanacağını öğrenebildikleri internet programı SGK'nın resmi sayfası üzerinden kullanılabiliyor. SGK emeklileri T.C kimlik no, SSK Sicil No, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerle ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor.
BAĞKUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
Bağkur hesaplama amacıyla aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula opsiyonuna tıklayarak işleminizi tamamlayınız.
1. Aylığınız 4/b sisteminde durumu hazırda kayıtlı olan hizmetinize göre bugün talep etmişsiniz gibi hesaplanmış olup aşağı yukarı bir değerdir.
2. Asıl aylık talep durumunda hizmetler ve kayıtlar incelendikten sonra hesaplanabilir. Bu ekranda hesaplanmış aylık resmi evrak olarak kullanılamaz.
3. Hizmet verileri kurallara makul girilmemişse aylık bu ekrandan hesaplanamaz.
4. 5400 günden az kayıtlı hizmeti tespit edilen vatandaşlar amacıyla de aylık hesaplanamaz. Bu ekranda aylığınızın hesaplanması, aylığı hak ettiğiniz manasına gelmez.
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