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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 09:13
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    • 03.01.2022 09:13
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    4A 4B 4C SGK Bağkur emeklileri zamlı enflasyon maaş farkları ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2022 emekli memur maaşları kaç TL ödenecek?

    Herkesin bildiği üzere Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla eş güdümlü 5 aylık enflasyon oranları belli oldu. 5 aylık enflasyon oranları yüzde 10.47 bandında olurken bu orana Aralık ayı içerisinde oluşacak enflasyon oranları da eklenecek. Eksperler daha daha eskiden yüzde 12 bandında bekledikleri 6 aylık enflasyon oranları Kasım ayı bilgileri ardından yüzde 13.00 olarak güncellediler. Memur ve memur emeklileri bilindiği üzere maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. SGK emeklileri ise tahsis numarasının son rakamlarına göre maaşlarını ayın 17'si ve 26'sında alıyor.

    takvim.com.tr
    4A 4B 4C SGK Bağkur emeklileri zamlı enflasyon farkları ne zaman, hangi tarihte yatacak?

    Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren 2022 zam oranları Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının sonrasında netlik kazanacak. Zam oranlarını öğrenmek isteyen emekli ve memurlar şimdilerde emekli ve memur maaş farklarının ne ne zaman hesaplara yatacağını incelemeye başladı. İşte emekli ve memur maaşlarına dair bütün bilgiler... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de


    EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

    Memur ve memur emeklileri bilindiği üzere maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. SGK emeklileri ise tahsis numarasının son rakamlarına göre maaşlarını ayın 17'si ve 26'sında alıyor. Tahsis numarası 9, 7 ve 5 olanlar maaşlarını zamlı olarak aldı. Tahsis numarası 3 olan emekliler 20 Ocak tarihinde 1 olanlar ise emekli maaşlarını bugün alacak.

    TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ MAAŞLARININ HESAPLARA YATIRILDIĞI TARİHLER

    EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Emekli maaşı sorgulama prosedürü SGK'nın resmi sitesi https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ üzerinden yapılabiliyor. Zamlı emekli maaşını hesaplamak isteyen milyonlarca emekli TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, Baba Adı, Nufüsa kayıtlı olunan il ve Doğum Tarihi girildikten sonra sorgulanabiliyor.

        AYRI AYRI HESAPLANIYOR!

        İşçi emeklilerinin maaşında, 2000 evveli, Ocak 2000-Ekim 2008 arası ve Ekim 2008 ardından oluşturulan üç ayrı hesaplama birleştirilecek günümüz aylıklar hesaplanıyor.

        2000'den önceki çalışma süreleri amacıyla memur maaş katsayısı, gösterge ve aylık bağlama seviyesi çarpılıyor. Bu devrede aylık bağlama seviyesinin oran olarak yüksek olması nedeniyle, 2000 evveli devredeki çalışmaların emekli aylığına yansıması olumlu oluyor, bu devredeki çalışma zamanı ne kadar uzunsa, maaşa o kadar pozitif yansıyor.

        2000'den ileri devreler amacıyla ehemmiyete alınan "ortalama aylık kazanç", işçinin prime temel kazançlarının, emeklilik dilenen tarihe kadar güncelleme katsayısı ile güncellenmesiyle hesaplanıyor.

        1 Ekim 2008 ardından ise, 2000'li yıllardan beri yüzde 75'ten aşağı düşürülen aylık bağlama seviyesinin yüzde 50'ye kadar düştüğü devre olarak ilgi çekiyor. 2008'deki düzenlemenin ardından da aylık hesabında da milli gelirdeki yükselişin yüzde 100'ü yerine yüzde 30'unun ehemmiyete alınmasıyla, aylıklarda düşüş yaşandı.

        MEMURLARIN EMEKLİ MAAŞI

        Memurların emekli aylıklarında memurun derecesi, kademesi, ek gösterge, hizmet senesi, kıdem senesi ve ek göstergesi belirleyici oluyor. 2008'deki düzenlemenin ardından da memurların da emekli aylığı bağlama seviyesi yüzde 50'ye düşüyor. Memurların bir süredir artırılmasını beklediği ek göstergeler de aylık hesaplamasında kritik ehemmiyet taşıyor.

        Yine SSK'lılar gibi üç devre üzerinden aylık hesaplamaları oluşturulan Bağ-Kur'lular da 2000 evveli devredeki çalışmaları amacıyla üstünlük sağlarken, 2008 ardından da bu grubun maaşında da düşüş görülüyor.
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        Haberler Ekonomi 4A 4B 4C SGK Bağkur emeklileri zamlı enflasyon maaş farkları ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2022 emekli memur maaşları kaç TL ödenecek?
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