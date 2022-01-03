Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren 2022 zam oranları Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının sonrasında netlik kazanacak. Zam oranlarını öğrenmek isteyen emekli ve memurlar şimdilerde emekli ve memur maaş farklarının ne ne zaman hesaplara yatacağını incelemeye başladı. İşte emekli ve memur maaşlarına dair bütün bilgiler... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Memur ve memur emeklileri bilindiği üzere maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. SGK emeklileri ise tahsis numarasının son rakamlarına göre maaşlarını ayın 17'si ve 26'sında alıyor. Tahsis numarası 9, 7 ve 5 olanlar maaşlarını zamlı olarak aldı. Tahsis numarası 3 olan emekliler 20 Ocak tarihinde 1 olanlar ise emekli maaşlarını bugün alacak.
TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ MAAŞLARININ HESAPLARA YATIRILDIĞI TARİHLER
EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Emekli maaşı sorgulama prosedürü SGK'nın resmi sitesi https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ üzerinden yapılabiliyor. Zamlı emekli maaşını hesaplamak isteyen milyonlarca emekli TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, Baba Adı, Nufüsa kayıtlı olunan il ve Doğum Tarihi girildikten sonra sorgulanabiliyor.