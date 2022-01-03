3 Ocak 2022 Taşeron işçi son dakika yeni haber: Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 4 D'li taşerona ek zam...



4D KAMU İŞÇİLERİN MAAŞLARINA GELİR VERGİSİ DÜZENLEMESİ

4D personelleri de gelir vergisi ödemesi yapıyorlar. Brüt maaşı 5.000 TL'ye kadar olan bundan ileri dönemde bu rakam amacıyla gelir vergisi ödemeyecekler. Hem de maaşı 5000 TL'den çok olanlar ise 5000 TL'lik kısım amacıyla vergi vermeyecekler. Bu vergi düzenlemesi ile devlete ödenen aylık vergi maaşlara ek zam olarak yansıyacak. Kamu işçilerinin gelir vergi dilimi de düşecek.