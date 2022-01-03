3 Ocak 2022 Taşeron işçi son dakika yeni haber: Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 4 D'li taşerona ek zam...

Taşeron işçiler 2022 senesinde ne kadar zam alacaklar? Taşeron işçilerin maaşlarına ek zam yapılacak mı? Gelir vergisi düzenlemesi yada memur maaşlarına yapılacak ek zam kamu işçilerinin maaşlarını artıracak mı? Kamu kurumlarında çalışan 4D personellerinin 2022 maaş detayları. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
4D'Lİ KAMU İŞÇİLERİNİN, TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞLARINA 2022 OCAK'TA EK ZAM
Kamuda kadroya alınan taşeron işçilerinin maaşlarına 2022 senesinde normal şartlar altında toplu sözleşme kapsamında bir zam yapılacaktı. Fakat toplu sözleşme hükümleri çoğu gelir grubu amacıyla 2022 senesinde değişti. Asgari ücret amacıyla son senesinin en rekor düzeyde zammı yapıldı. Memur maaşlarına ve emekli maaşlarına ek zam müjdeleri verildi oranlar ayarlanmaya çalışıyor. 4D'li personellerin kamu işçilerinin maaşları da bu düzenlemelerden faydalanacaktır.
4D KAMU İŞÇİLERİN MAAŞLARINA GELİR VERGİSİ DÜZENLEMESİ
4D personelleri de gelir vergisi ödemesi yapıyorlar. Brüt maaşı 5.000 TL'ye kadar olan bundan ileri dönemde bu rakam amacıyla gelir vergisi ödemeyecekler. Hem de maaşı 5000 TL'den çok olanlar ise 5000 TL'lik kısım amacıyla vergi vermeyecekler. Bu vergi düzenlemesi ile devlete ödenen aylık vergi maaşlara ek zam olarak yansıyacak. Kamu işçilerinin gelir vergi dilimi de düşecek.