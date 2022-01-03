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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 08:46
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    • 03.01.2022 08:52
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    3 Ocak 2022 Taşeron işçi son dakika yeni haber: Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 4 D'li taşerona ek zam...

    Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin 2022 senesinde ne kadar maaş alacağına dair detaylar halen görüşme aşamasında. Kamu personellerinin maaşlarına yapılacak planlama kapsamında kamu işçilerinin de maaşlarına ek zam gelmesi bekleniyor. Fakat bu Çalışma Bakanlığı'nın izleyeceği yol mühim olacak. Asgari ücret amacıyla son senesinin en rekor düzeyde zammı yapıldı. Memur maaşlarına ve emekli maaşlarına ek zam müjdeleri verildi oranlar ayarlanmaya çalışılıyor.

    takvim.com.tr
    3 Ocak 2022 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 4 D’li taşerona ek zam

    Taşeron işçiler 2022 senesinde ne kadar zam alacaklar? Taşeron işçilerin maaşlarına ek zam yapılacak mı? Gelir vergisi düzenlemesi yada memur maaşlarına yapılacak ek zam kamu işçilerinin maaşlarını artıracak mı? Kamu kurumlarında çalışan 4D personellerinin 2022 maaş detayları. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...


    4D'Lİ KAMU İŞÇİLERİNİN, TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞLARINA 2022 OCAK'TA EK ZAM

    Kamuda kadroya alınan taşeron işçilerinin maaşlarına 2022 senesinde normal şartlar altında toplu sözleşme kapsamında bir zam yapılacaktı. Fakat toplu sözleşme hükümleri çoğu gelir grubu amacıyla 2022 senesinde değişti. Asgari ücret amacıyla son senesinin en rekor düzeyde zammı yapıldı. Memur maaşlarına ve emekli maaşlarına ek zam müjdeleri verildi oranlar ayarlanmaya çalışıyor. 4D'li personellerin kamu işçilerinin maaşları da bu düzenlemelerden faydalanacaktır.


    4D KAMU İŞÇİLERİN MAAŞLARINA GELİR VERGİSİ DÜZENLEMESİ

    4D personelleri de gelir vergisi ödemesi yapıyorlar. Brüt maaşı 5.000 TL'ye kadar olan bundan ileri dönemde bu rakam amacıyla gelir vergisi ödemeyecekler. Hem de maaşı 5000 TL'den çok olanlar ise 5000 TL'lik kısım amacıyla vergi vermeyecekler. Bu vergi düzenlemesi ile devlete ödenen aylık vergi maaşlara ek zam olarak yansıyacak. Kamu işçilerinin gelir vergi dilimi de düşecek.

        EK ZAM FORMÜLLERİ NELER? TAŞERON İŞÇİLER NE KADAR ZAM ALACAKLAR?

        4D personelleri amacıyla 2022 senesi zam konusu ile ilgili değişik formüller masada olsa da son söz Çalışma Bakanlığı doğrultusundan söylenecek. Kamu personelleri amacıyla gerçekleştirilecek olan ek zam görüşmelerinde kamu işçileri amacıyla de misal karar çıkabilir. Alınan memura ek zam kararının emekli ve hem de kamu işçilerine de aynı şekilde yapılacağı ilan edilebilir. Kamu işçileri amacıyla bütün sayılar ise 3 Ocak tarihinde netlik kazanacak.

        DERECE VE KADEMEYE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

        Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı değişik yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da değişiklik gösteriyor.
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