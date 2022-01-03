2900, 2800, 2700, 2600, 2500, 2400, 2300, 2200 TL emekli maaşı alana kaç TL zam yapıldı? İşte zamlı maaş tablosu

FORMÜL 1

SSK ve Bağ-Kur'lular Ocak'ta bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Bu zammın üzerine bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi söz konusu olabilecek.

Örneğin; AA Beklenti Anketi'nde yıllık enflasyon tahmini yüzde 30.05 çıktı. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.91, memur emeklilerinin artışı ise yüzde 21.91 olacak.

Yıllık enflasyon formülü hayata geçirilirse bu zam yüzde 30.05'e tamamlanacak. Buna göre en düşük emekli aylığı memurda 4 bin 260, esnafta 3 bin 56, çiftçide 2 bin 428 lira olacak.

SSK'lılarda da en düşük aylık 2000'den önce emekli olanlarda 3 bin 412, 2000'den sonra emekli olanlarda 2 bin 115 liraya çıkacak.