2900, 2800, 2700, 2600, 2500, 2400, 2300, 2200 TL emekli maaşı alana kaç TL zam yapıldı? İşte zamlı maaş tablosu

Milyonlarca emeklinin beklediği gün gelip çattı. Yaklaşık 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren zam tutarları bugün belli olacak. Bu kapsamda özellikle günün ilk saatleriyle birlikte gözler enflasyon verilerine çevrildi. Ayrıca maaşlara ek zam konusu da bugün görüşülecek konular arasında yer alıyor. Peki, 2900, 2800, 2700, 2600, 2500, 2400, 2300, 2200 TL emekli maaşı alana kaç TL zam yapıldı? İşte zamlı maaş tablosuna dair bilgiler...
OCAK 2022 EMEKLİ MAAŞ ZAM TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Emekli maaşları henüz belli olmadı. 5 ayın enflasyon verisinin ardından geçtiğimiz ayın rakamları da açıklanınca tutar netleşecek. Maaşlara yapılacak zam tutarı bugün belli olacak ve vatandaşlara duyurulacak.
FORMÜL 1
SSK ve Bağ-Kur'lular Ocak'ta bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Bu zammın üzerine bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi söz konusu olabilecek.
Örneğin; AA Beklenti Anketi'nde yıllık enflasyon tahmini yüzde 30.05 çıktı. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.91, memur emeklilerinin artışı ise yüzde 21.91 olacak.
Yıllık enflasyon formülü hayata geçirilirse bu zam yüzde 30.05'e tamamlanacak. Buna göre en düşük emekli aylığı memurda 4 bin 260, esnafta 3 bin 56, çiftçide 2 bin 428 lira olacak.
SSK'lılarda da en düşük aylık 2000'den önce emekli olanlarda 3 bin 412, 2000'den sonra emekli olanlarda 2 bin 115 liraya çıkacak.