2022'de 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Yeni yaşlılık maaşı kaç TL?

2022'DE 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

2022 asgari ücret tutarının belirlenmesinin ardından 65 yaş aylığı da netleşti. 65 yaş aylığı için yeni rakam açıklandı. Buna göre 65 yaş aylığı alanlar yeni yılda her ay 1.55,80 TL almaya başlayacaklar. Daha önce ise 828,21 TL veriliyordu.

65 YAŞ AYLIĞI NASIL ALINIR?

2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında verilen maaş desteğinden faydalanmak için vatandaşların bulundukları ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurması gerekiyor.

65 yaş aylığı, bu yaşı doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ödeniyor.