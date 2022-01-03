2022 yılında yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığının ne kadar olacağı araştırılıyor. Asgari ücretin artmasının ardından desteklerden yararlananlar aylıklarına gelecek zammı merakla bekliyor. Bu kapsamda 2022'de 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Yeni yaşlılık maaşı kaç TL? soruları gündeme geldi. Peki devletten 65 yaş aylığı alanların maaşına ne kadar zam geldi? İşte son dakika gelişmeler...
2022'DE 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
2022 asgari ücret tutarının belirlenmesinin ardından 65 yaş aylığı da netleşti. 65 yaş aylığı için yeni rakam açıklandı. Buna göre 65 yaş aylığı alanlar yeni yılda her ay 1.55,80 TL almaya başlayacaklar. Daha önce ise 828,21 TL veriliyordu.
65 YAŞ AYLIĞI NASIL ALINIR?
2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında verilen maaş desteğinden faydalanmak için vatandaşların bulundukları ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurması gerekiyor.
65 yaş aylığı, bu yaşı doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ödeniyor.
Aylıklarla ilgili tüm iş ve işlemler, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanıyor, hak sahipleri başvurularını takip eden ay başı itibarıyla maaş ödemelerini almaya başlayabiliyor.
Yanlış gelir beyanı, usulsüzlük, sahtecilik gibi durumlarda 65 aylığı hemen kesiliyor ve yasa çerçevesinde yersiz veya fazla ödenen tutarlara yönelik takip ve tahsil işlemleri yapılıyor.
YAŞLI AYLIĞINDAN KİMLER FAYADALANABİLİR?
Yaşlı aylığı; 65 yaşını doldurmuş olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılmayan veya yaptırılmayan, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık almayan, yurt içi-yurt dışı ayrımı yapılmaksızın sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden (2021 yılı için 852,53 TL) az olan Türk vatandaşlarına bağlanır.