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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 07:22
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    • 03.01.2022 07:27
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    2022 Ocak zamlı bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, maaşı kaç TL oldu? Zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu?

    Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları için kritik gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 2021 Aralık ayı enflasyon oranıyla 2022 Ocak ayı zamlı memur ve emekli maaşları netlik kazanacak. Bu kapsamda meslek gruplarına göre en düşük ve en yüksek memur maaşının ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda en merak edilen meslek grupları arasında bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları yer aldı. Peki, 2022 Ocak zamlı bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, maaşı kaç TL oldu? Zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2022 Ocak zamlı bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, maaşı kaç TL oldu?

    Memur maaşlarına yapılacak zam tutarı son saatlerin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Milyonlarca memur bir süredir 2022 Ocak'ta açıklanacak olan zam tutarına odaklanmıştı. Tabii bunun öncesinde de bazı tahminler ve ipuçları ortaya çıkıyor. Her ay Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan memurlar yılın altı ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 Aralık ayı enflasyon oranlarıyla Ocak zammı belli olacak. Peki, zamlı memur maaşları ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, bekçi, öğretmen zamlı maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar!

    ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı henüz belli olmadı. Açıklandığı takdirde güncel zamlı maaşlar haberimizde yer alacaktır.

    MEMUR: Memur maaş katsayısına yüzde 5'lik zamma ilaveten, 2021'in ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

    6 aylık yüzde 19.91 olan TÜFE tahminine göre, yüzde 16.91 enflasyon farkı bekleniyor.

    Buna göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 5 bin 279 liraya yükselecek.

    Maaş katsayısındaki artış aile yardımına da yansırken; zam tahminine göre eşi çalışmayan ve 6 yaş altı 2 çocuğu olanın ödemesi 717,41 liraya çıkacak.

    MEMUR EMEKLİSİ: Yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark aylıklarına yansıtılacak.

    Ocak zammı yüzde 21.91 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 liradan 3 bin 993 liraya ulaşacak.

    Memur emeklileri için de ek iyileştirme bekleniyor.

        KAMU İŞÇİSİ: Maaşlara yüzde 12 zamma ilaveten 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

        6 aylık enflasyon yüzde 19.91 çıkarsa enflasyon farkı yüzde 14.91 olacak.

        MEMUR VE EMEKLİYE EK ZAM TALEBİ

        Memurlar fiyat artışı sebebiyle ek zam talebinde bulunmuştu. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyor.

        Ek zam talebi için Çalışma ve sosyal Güvelik Bakanlığı'ndan asgari ücret sonrası işaret edilmişti. Olumlu sinyal de gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarına bu yıl ek zam da yapılacak. Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı" demişti.

        MEVCUT MEMUR MAAŞLARI 2021

        (Net / TL)

        UNVAN VE DERECE

        Ocak Temmuz

        Vali 14.835 16.089

        Genel müdür (1/4)14.917 16.177

        Şube müdürü (Lisans - 1/4)7.862 8.526

        Memur (Lisans - 9/1)4.866 5.277

        Öğretmen (1/4)6.074 6.587

        Kaymakam 1. sınıf (1/4)13.671 14.826

        Başkomiser (3/1)7.858 8.522

        Polis memuru (8/1)6.883 7.465

        Uzman doktor (1/4)9.337 10.126

        Hemşire (Lisans - 5/1)5.893 6.391

        Mühendis (1/4)8.025 8.703

        Teknisyen (Lise - 11/1)5.063 5.491

        Araştırma görevlisi (7/1)7.621 8.265

        Vaiz (1/4)6.311 6.844

        Avukat (1/4)7.663 8.311

        Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan

        kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu

        2 çocuk yardımı esas alınmıştır
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        Emekli ve memurun maaşları belli oluyor
        Haberler Ekonomi 2022 Ocak zamlı bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, maaşı kaç TL oldu? Zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu?
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