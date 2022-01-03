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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 09:36
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    • 03.01.2022 09:36
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    2022 Mühendis - emekli mühendis maaşları! 2022 Ocak ayı en düşük ve en yüksek mühendis maaş zammı ne kadar? Enflasyon farkı zammı...

    2022 mühendis maaş zammı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Memur maaşlarına Ocak'ta enflasyon farkının üzerine bir ilave artış daha yapılacağı gündeme gelmişti. Maaş zammına göre en düşük ve en yüksek memur aylıklarının ne kadar olduğu milyonlar tarafından merak ediliyor. Özellikle bazı meslek gruplarına yapılan zam araştırılıyor. Özellikle mühendis maaşlarına ne kadar zam yapıldığı araştırılıyor. Peki, 2022 en düşük, en yüksek mühendis maaş zammı ne kadar oldu? Mühendis ve emekli mühendis maaşları 2022 Ocak zammı ile ne kadar oldu? 2022 Mühendis maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2022 Ocak ayı en düşük ve en yüksek mühendis maaş zammı ne kadar oldu?

    TÜİK'in Aralık ayı enflasyonu ile 2022 memur zamları da netlik kazanacak. Kamuda çalışan mühendislerin maaşları da yeni zam oranından etkilenecek. Mühendislik maaşları, tıpkı diğer mesleklerde olduğu gibi her sene belli faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Bu faktörlerin en önemlisi çalışılan kurum, kurumun politikaları ve tabi ki kişinin deneyim yılına bağlıdır. Devlette kamu personeli olarak çalışan kişilerin ise belirlenen mühendis maaşları ise haberimizde yer alıyor. Peki, 2022 en düşük, en yüksek mühendis maaş zammı ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

    MÜHENDİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren rakamlar bugün belli olacak. Mühendis maaşları da henüz belli olmadı. Zamlar açıklandığında takvim.com.tr'de yer alacaktır.

    MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ: 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 5'lik Ocak zammına eklenecek. Oluşan artış memurların aile yardımına da yansıyacak. Ayrıca ek iyileştirme de çıkan zam oranının ardından belli olacak.

        KAMU İŞÇİSİ: 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.

        SOSYAL YARDIMLAR: Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak.
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        Haberler Ekonomi 2022 Mühendis - emekli mühendis maaşları! 2022 Ocak ayı en düşük ve en yüksek mühendis maaş zammı ne kadar? Enflasyon farkı zammı...
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