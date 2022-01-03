2022 Mühendis - emekli mühendis maaşları! 2022 Ocak ayı en düşük ve en yüksek mühendis maaş zammı ne kadar? Enflasyon farkı zammı...

TÜİK'in Aralık ayı enflasyonu ile 2022 memur zamları da netlik kazanacak. Kamuda çalışan mühendislerin maaşları da yeni zam oranından etkilenecek. Mühendislik maaşları, tıpkı diğer mesleklerde olduğu gibi her sene belli faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Bu faktörlerin en önemlisi çalışılan kurum, kurumun politikaları ve tabi ki kişinin deneyim yılına bağlıdır. Devlette kamu personeli olarak çalışan kişilerin ise belirlenen mühendis maaşları ise haberimizde yer alıyor. Peki, 2022 en düşük, en yüksek mühendis maaş zammı ne kadar oldu? İşte merak edilenler...