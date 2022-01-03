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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 09:52
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    • 03.01.2022 09:52
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    2022 Genel müdür maaşları! 2022 Ocak zammı ile genel müdür maaşları ne kadar oldu? Emekli genel müdür maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar?

    Genel müdür maaşları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği gün nihayet geldi. Emekli, işçi, memur milyonlarca vatandaş Ocak ayı zammı için nefeslerini tutmuştu. 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte genel müdür maaşları merak edildi. Peki, Genel müdür maaşları 2022 Ocak zammı ne kadar oldu? 2022 Genel müdür maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar? Emekli genel müdür maaş zammı ne kadar oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2022 Ocak zammı ile genel müdür maaşları ne kadar oldu?

    Genel müdür maaş zammı için kritik gün geldi çattı. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı bugün netlik kazanmış oldu. Bu kapsamda "Genel müdür maaşı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Genel müdür maaşı; çalışılan kuruma, hizmet süresine, eğitim seviyesine, medeni durumlarına göre farklılık gösterebilmektedir. Genel müdür maaşları 2022 Ocak zammı ne kadar oldu? 2022 Genel müdür maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar?

    YENİ GENEL MÜDÜR MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2022?

    2021 Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklaması ile emeklilere ve memurlara uygulanacak zam oranı da belli olmuş olacak. Ocak zammı açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.

    MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ: 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 5'lik Ocak zammına eklenecek. Oluşan artış memurların aile yardımına da yansıyacak. Ayrıca ek iyileştirme de çıkan zam oranının ardından belli olacak.

    KAMU İŞÇİSİ: 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.

    SOSYAL YARDIMLAR: Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak.

        GENEL MÜDÜR MAAŞI 2021 NE KADARDI?
        Unvan Derece Net görev aylığı
        Ocak 2021 Temmuz 2021
        Genel müdür ¼ 14.917 : 16.177,48
        Şube müdürü (üniversite mez.) 7.862 8.526,34
        Memur (üniversite mez.) 9/1 4.866 5.277,17
        Öğretmen 1/4 6.074 6.587,25
        Kaymakam 1. Sınıf 1/4 13.671 14.826,20
        Başkomiser 3/1 7.858 8.522,00
        Polis memuru 8/1 6.883 7.464,61
        Uzm. doktor 1/4 9.337 10.125,97
        Hemşire (üniversite mez.) 5/1 5.893 6.390,96
        Mühendis 1/4 8.025 8.703,11
        Teknisyen (lise mezunu) 11/1 5.063 5.490,82
        Profesör 1/4 12.881 13.969,44
        Araştırma görevlisi 7/1 7.621 8.264,97
        Vaiz 1/4 6.311 6.844,27
        Avukat 1/4 7.663 8.310,52
        Not: Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuk için aile yardım ödeneği dahil edilmiştir.
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        Haberler Ekonomi 2022 Genel müdür maaşları! 2022 Ocak zammı ile genel müdür maaşları ne kadar oldu? Emekli genel müdür maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar?
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