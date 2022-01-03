2022 Genel müdür maaşları! 2022 Ocak zammı ile genel müdür maaşları ne kadar oldu? Emekli genel müdür maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar?

Genel müdür maaş zammı için kritik gün geldi çattı. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı bugün netlik kazanmış oldu. Bu kapsamda "Genel müdür maaşı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Genel müdür maaşı; çalışılan kuruma, hizmet süresine, eğitim seviyesine, medeni durumlarına göre farklılık gösterebilmektedir. Genel müdür maaşları 2022 Ocak zammı ne kadar oldu? 2022 Genel müdür maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar?
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2021 Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklaması ile emeklilere ve memurlara uygulanacak zam oranı da belli olmuş olacak. Ocak zammı açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ: 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 5'lik Ocak zammına eklenecek. Oluşan artış memurların aile yardımına da yansıyacak. Ayrıca ek iyileştirme de çıkan zam oranının ardından belli olacak.
KAMU İŞÇİSİ: 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.
SOSYAL YARDIMLAR: Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak.