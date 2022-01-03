2022 Genel müdür maaşları! 2022 Ocak zammı ile genel müdür maaşları ne kadar oldu? Emekli genel müdür maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar?

Genel müdür maaş zammı için kritik gün geldi çattı. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı bugün netlik kazanmış oldu. Bu kapsamda "Genel müdür maaşı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Genel müdür maaşı; çalışılan kuruma, hizmet süresine, eğitim seviyesine, medeni durumlarına göre farklılık gösterebilmektedir. Genel müdür maaşları 2022 Ocak zammı ne kadar oldu? 2022 Genel müdür maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar?