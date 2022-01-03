2022 enflasyon farkı zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu? Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek öğretmen maaşları...

- Mesleki gelişim programlarında, yeni atanan ya da deneyimi 5 yılın altında olanlara öncelik veren uygulama hayata geçirilecek.

- 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkânı getirilecek. Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerin maaşları 1000 lira artacak. Yeni düzenlemede, sözleşmeli öğretmenlerin 3 artı 1 zorunlu hizmet sürelerinin de bu 10 yıllık sürece dahil olması bekleniyor.

- 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacaklar. Maaşları da 2000 lira artacak.

- 75 bine yakın uzmanlık sınavını kazanmış öğretmen mevcut. Bu öğretmenlerin, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından uzman öğretmenliğe geçiş yapması bekleniyor. Hâlihazırda 10 yılını doldurmuş yaklaşık 600 bin öğretmenin tamamı, herhangi bir kontenjan kısıtlaması olmadan bakanlığın düzenleyeceği eğitimlere ve ardından yapılacak uzmanlık sınavına girme hakkı elde edecek. Uzmanlıkta 10 yılını doldurmuş öğretmenler ise düzenlenecek eğitimlere katılıp ardından yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde başöğretmenliğe hak kazanacak.

EMEKLİ MAAŞI ARTACAK

- 10 yılını doldurmuş öğretmenler, herhangi bir alanda tezli ya da tezsiz yüksek lisans yapmışsa uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf tutulacaklar. Bu durumda olan öğretmenler alacakları eğitimlerin ardından uzman öğretmenliğe geçiş hakkı elde edecekler. Doktorasını tamamlamış ve 10 yıl uzman öğretmen olarak görev yapmış öğretmenler de başöğretmenlik yazılı sınavından muaf tutulacak.

- Bu kanunla birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri 3600 olacak. Böylelikle emekli olduklarında hem alacakları ikramiye hem de emekli maaşları artacak.

- Teklif yasalaştıktan sonra 2023 yılında yürürlüğe girecek.