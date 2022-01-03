2022 enflasyon farkı zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu? Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek öğretmen maaşları...

Memur ve emekli zammının ne kadar olacağı ile ilgili son dakika açıklamalar gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayında memur ve emeklilere yapılacak zam oranı TÜİK'in açıklanması sonrası belli olacak. 13.5 milyon memur ve emeklisinin heyecanı git gide artıyor. Enflasyon zammının yanı sıra ek zam da gündemde yer alıyor. Bugün Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Kritik günde 2022 enflasyon farkı zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu? sorusu araştırılıyor. İşte Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek öğretmen maaşları...
2022 ENFLASYON FARKLI ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
2022 yılının ilk Kabine toplantısı 3 Ocak Pazartesi günü yapılacak. Saat 15:00'de başlayacak toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak. 2022 enflasyon farkı zamlı öğretmen maaşlarının da bugün belli olması bekleniyor.
TÜİK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK Aralık ayı enflasyon oranını aynı gün saat 10:00'da açıkladı. İşte 2021 enflasyon rakamları;
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 36,08 , aylık yüzde 13,58 arttı.
2022 ENFLASYON FARKI ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
AK Parti, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifini bugün Meclis'e sunuyor. Teklifle "Uzman" ve "Başöğretmenlik" unvanları getirilirken, uzman öğretmenlerin maaşında bin, başöğretmenlerin maaşında ise 2 bin lira artış olacak. Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri de 2023'te 3600'e yükseltilecek.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 12 maddelik teklife ilişkin şöyle dedi: "Bu kanunla öğretmenliği kariyer mesleği haline getiriyoruz. Böylece gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, Uzman Öğretmenlik ve başöğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumluluklarını netleştiriyoruz. Öğretmenlikte, 'Adaylık Kaldırma Sınavını' artık kaldırıyoruz. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız."
Peki yeni kanun Öğretmenler için neler getiriyor. İşte yanıtı:
DERECE VE ZAM
- Öğretmen Meslek Kanunu, 750 bini kadrolu, 110 bini sözleşmeli, 100 binden fazlası okul yöneticisi olmak üzere 1 milyona yakın öğretmeni kapsıyor.
- Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı ortadan kalkacak. Mecburi hizmet hariç tüm öğretmenler aynı haklara sahip olacak.
- Adaylık kaldırma sınavı yapılmayacak. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek verilecek.