En düşük SGK-Bağkur ve memur maaşı belli oldu! Enflasyon farkı da eklenince... Zamlı maaşlar son dakika kuruşu kuruşuna hesaplandı!

2022 emekli ve memur zammı belli oldu mu? 3 Ocak Kabine Toplantısı sonrasında 2022 SSK, Bağkur emekli zammı kaç TL oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem memur hem de emekli zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...