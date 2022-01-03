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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 09:13
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    • 03.01.2022 09:13
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    2022 Başkomiser maaşları! Ocak zammı ile Başkomiser maaşları ne kadar oldu? 2022 Başkomiser maaşı enflasyon farkı zammı kaç TL?

    Başkomiser maaşları hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Polis memuru, Başkomiser ve emeklilere Ocak ayı itibari ile uygulanacak olan maaş zammı oranı için kritik gün geldi çattı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisinin ardından meslek gruplarına göre maaş zammı belli oluyor. Peki, Başkomiser maaşları 2022 Ocak zammı ne kadar oldu? 2022 Başkomiser maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 Başkomiser maaşları! Ocak zammı ile Başkomiser maaşları ne kadar oldu? 2022 Başkomiser maaşı enflasyon farkı zammı kaç TL?

    2022 Ocak zammı sonrası Başkomiser maaşları hakkında araştırmalar hız kazandı. TÜİK tarafından 2021 Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olan maaşlar hakkında detaylar merak edildi. Peki, Başkomiser maaşları 2022 Ocak zammı ne kadar oldu? 2022 Başkomiser maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar? İşte merak edilenler...

    MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Aralık ayı enflasyon TÜİK tarafından 3 Ocak 2021 Pazartesi günü duyurulacak. Saat 10:00'da verilerin açıklanması bekleniyor.

    YENİ BAŞKOMİSER MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2022?

    2021 Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklaması ile emeklilere ve memurlara uygulanacak zam oranı da belli olmuş olacak. Ocak zammı açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.

        2021 Temmuz zammı sonrası polis maaş tablosu;

        Başkomiser (3/1): 8.494

        Polis memuru (8/1): 7.438

        Başkomiser (1/4) (Emekli): 4.205

        Polis memuru (8/1) (Emekli): 4.205

        MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ: 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 5'lik Ocak zammına eklenecek. Oluşan artış memurların aile yardımına da yansıyacak. Ayrıca ek iyileştirme de çıkan zam oranının ardından belli olacak.

        KAMU İŞÇİSİ: 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.

        SOSYAL YARDIMLAR: Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak.
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        Haberler Ekonomi 2022 Başkomiser maaşları! Ocak zammı ile Başkomiser maaşları ne kadar oldu? 2022 Başkomiser maaşı enflasyon farkı zammı kaç TL?
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