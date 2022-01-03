2022 Başkomiser maaşları! Ocak zammı ile Başkomiser maaşları ne kadar oldu? 2022 Başkomiser maaşı enflasyon farkı zammı kaç TL?

2022 Ocak zammı sonrası Başkomiser maaşları hakkında araştırmalar hız kazandı. TÜİK tarafından 2021 Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olan maaşlar hakkında detaylar merak edildi. Peki, Başkomiser maaşları 2022 Ocak zammı ne kadar oldu? 2022 Başkomiser maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar? İşte merak edilenler...
MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aralık ayı enflasyon TÜİK tarafından 3 Ocak 2021 Pazartesi günü duyurulacak. Saat 10:00'da verilerin açıklanması bekleniyor.
YENİ BAŞKOMİSER MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2022?
2021 Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklaması ile emeklilere ve memurlara uygulanacak zam oranı da belli olmuş olacak. Ocak zammı açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.