2022 Başkomiser maaşları! Ocak zammı ile Başkomiser maaşları ne kadar oldu? 2022 Başkomiser maaşı enflasyon farkı zammı kaç TL?

2022 Ocak zammı sonrası Başkomiser maaşları hakkında araştırmalar hız kazandı. TÜİK tarafından 2021 Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olan maaşlar hakkında detaylar merak edildi. Peki, Başkomiser maaşları 2022 Ocak zammı ne kadar oldu? 2022 Başkomiser maaşı enflasyon farkı zammı ne kadar? İşte merak edilenler...