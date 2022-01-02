Kaymakam Maaşları 3 Ocak 2022 Zammı Ne Kadar Oldu? 2022 Kaymakam Maaşı Enflasyon Zammı Ne Kadar?



2022 Kaymakam, Memur ve Emekli Maaşlarına Zam

2022 yılı asgari ücret oranlarında yüzde 50'nin üzerinde yapılan zamların ardından memur ve emekliler için gelecek zam oranlarının ardından en düşük emekli maaşlarında da artış görülecek. Tüm çalışan grupları için yeni yılda ciddi oranda zamlar ise vatandaşların yüzünü güldürmeyi başardı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan birçok kesimden çalışanın maaşlarında yapılacak yeni zam oranlarıyla en düşük memur ve memur emeklisinin maaşları artacak.

2022 Kaymakam Maaşları Ne Kadar?

Memur maaşlarının belirlenmesinde etkili olan enflasyon rakamları, unvan ve derecelere göre farklı hesaplamalar yapılmaktadır. 2021 yılı için 1. sınıf (1/4) kaymakam maaşı 2021 Ocak ayı itibariyle 13 bin 648 TL olarak belirlenmişti. 2022 yılında ise 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından kaymakamlar için yapılacak maaş ödemesi yeniden belirlenecek. Kaymakam maaşlarına ilişkin 3 Ocak'ta açıklanacak TÜİK enflasyon rakamlarının ardından, enflasyon farkı ve diğer ek ödeme ve zamlarla beraber kaymakam maaşlarının da ciddi oranda artması bekleniyor. 2022 yılında kaymakam ve vali maaşlarının 5 aylık enflasyon rakamlarına göre en az yüzde 10,48 oranında artmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yapılacak artışın bu orandan daha yüksek olacağı bekleniyor.