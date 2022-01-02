Emekli ve memur zammı açıklandı mı, ne kadar oldu? Emekli ve memurlara zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte hesaplara yatacağı tarih...

EMEKLİ ZAMMI AÇIKLANDI MI, NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranlarını 3 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Ardında da emekli zammı ve memur zammı belli olacak.

BAKAN NEBATİ: İYİ BİR İYİLEŞTİRME OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında "Emeklilerimizle ilgili arkadaşlarımız zaten çalışıyor. Bununla ilgili yapılacak iyileştirmelerin, emeklilerimizi de mutlu edecek bir iyileştirme olacağına yönelik benim de kanaatim çok yüksek. İlgili bakanlık çalışmasının neticesinde, hangi noktaya geleceğimizi hep beraber görmüş olacağız.'' açıklamalarında bulundu.