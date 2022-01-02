Emekli ve memur maaş zammı 2022 son dakika: Refah payı, seyyanen zam, ek zam kaç TL oldu? 2022 zamlı emekli memur maaşları ne kadar ödenecek?

Emekli ve memur maaş zammı 2022 son dakika: 2022 Ocak ayı memur ve emekli maaş zamları bağlamında herkesin bildiği gibi yıl boyunca 2 kere zam yapılıyor. Bu zam dönemleri Temmuz ve Ocak ayları oluyor. Toplu sözleşme sonrasında belirlenen zam oranlarına enflasyon farkı da ekleniyor. Son 6 ay içerisinde enflasyon farkı maaş zamlarına yansıtılacak. Bu anlamda ayrıca, emekli ve memurlara seyyanen zam, refah payı ve ek zam detayları da geliyor. Son 5 aylık enflasyon verilerine göre memura 2022'de yapılacak yüzde 12.46'lık zam şimdiden kesin. Aralık ayı rakamlarıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaş artışının yüzde 21.91'i bulması bekleniyor. Kamu çalışanlarına seyyanen zam ve temmuz zammının öne çekilmesi de seçenek olarak masada. Ocak zammı yüzde 21.91 olursa aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5 bin 279 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise 3 bin 275 liradan 3 bin 993 liraya gelecek. Kulislerde SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranının ise yüzde 19.91 olması konuşuluyor. Buna göre en düşük emekli aylığı; çiftçilerde bin 867 liradan 2 bin 239, esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 818, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 3 bin 146, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 950 liraya çıkacak. İşte 2022 emekli ve memur zammı için tüm detaylar...
2022 YILI OCAK AYI SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 19.91 olacak.
Buna göre en düşük emekli aylığı; çiftçilerde bin 867 liradan 2 bin 239, esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 818, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 3 bin 146, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 950 liraya çıkacak. Ayrıca ekstra iyileştirme de yapılacak.
2022 OCAK AYI EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur maaş katsayısına yüzde 5'lik zamma ilaveten, 2021'in ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
6 aylık yüzde 19.91 olan TÜFE tahminine göre, yüzde 16.91 enflasyon farkı bekleniyor.
Buna göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 5 bin 279 liraya yükselecek.
Maaş katsayısındaki artış aile yardımına da yansırken; zam tahminine göre eşi çalışmayan ve 6 yaş altı 2 çocuğu olanın ödemesi 717,41 liraya çıkacak.
Maaşların asgari ücrete kadar kısmı için vergi muafiyeti gelirleri artıracak.
MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark aylıklarına yansıtılacak.
Ocak zammı yüzde 21.91 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 liradan 3 bin 993 liraya ulaşacak.
Memur emeklileri için de ek iyileştirme bekleniyor.
MEMUR VE EMEKLİYE EK ZAM TALEBİ
Memurlar fiyat artışı sebebiyle ek zam talebinde bulunmuştu. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyor.
Ek zam talebi için Çalışma ve sosyal Güvelik Bakanlığı'ndan asgari ücret sonrası işaret edilmişti. Olumlu sinyal de gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarına bu yıl ek zam da yapılacak. Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı" demişti.