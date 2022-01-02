Avukat Maaşları 3 Ocak 2022 Zammı Ne Kadar Oldu? 2022 Avukat Maaşı Enflasyon Farkı Zammı Ne Kadar?

Özel Avukat Maaşları 2022 Ne Kadar Oldu?

Özel hukuk bürolarında veya şirket bünyesinde görev yapan avukatların maaşları için net bir rakam vermek mümkün değildir. İşin niteliğine, görev ve sorunluluklar dahil olmak üzere birçok değişken özel avukat maaş oranlarının değişiklik göstermesine neden olmuştur. 2022 Ocak ayında yapılacak zam oranlarının ardından avukatlık ücretlerinde de yeni oranlar belirlenecek. 2022 Ocak ayından itibaren avukatların danışmanlık ve diğer hizmetleri için ilgili baro tarafından belirlenecek ücretler ve piyasa koşullarına göre bu grupta yer alan avukatların maaşlarının da yükselmesi bekleniyor.

2022 Zamlı Avukat ve Memur Maaşları Ne Kadar?

TÜİK'in 2021 Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 2022 yılında avukatların ne kadar maaş alacakları da belli olacak. Ocak 2021 için 7 bin 663 TL olan 1/4 avukat maaşları, 2021 Temmuz ayında gelen enflasyon zammı ile beraber 8 bin 311 TL'ye çıkmıştı. 2022 yılında ise açıklanacak enflasyon oranlarında göre en az yüzde 10'un üzerinde bir zam gelmesi bekleniyor.