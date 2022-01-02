Avukat Maaşları 3 Ocak 2022 Zammı Ne Kadar Oldu? 2022 Avukat Maaşı Enflasyon Farkı Zammı Ne Kadar?

Türkiye'de avukat maaşları diğer pek çok meslek grubunda olduğu gibi görev yapılan kuruma göre değişiklik göstermektedir. Ancak ortalama yeni mezun olan stajyer avukat ortalama olarak 2021 yılı için 3 bin 500 – 6 bin TL arasında maaş alıyordu. Ancak yeni yıldan itibaren asgari ücretin 4.250 TL olarak belirlenmesinin ardından en az bu oranla başlatılacaktır. Kamu kurumlarında görev yapan avukatlar için ise dereceye ve unvana göre farklı oranlarda maaşlar belirlenmiştir. 1/4 dereceden bir avukat için 8 bin 311 TL maaş ödenmekteydi. Ancak 2022 Ocak ayı zam oranlarının belli olmasının ardından bu rakamın çok çok üzerine çıkılması bekleniyor.
2022 Yeni Başlayan Avukat Maaşı Ne Kadar?
Aralık ayı enflasyon rakamlarının belirlenmesinin ardından avukatların da alacakları yeni maaş zam oranları belli olacak. Avukat maaşlarında da diğer tüm memur maaşları ve ücretlerde yapılan zamlar ile beraber ciddi bir artış yaşanması bekleniyor. 2021 yılı için 8 bin 311 TL olarak belirlenen avukat maaşının 2022 yılında söz konusu oranın üzerine çıkacaktır.
Özel Avukat Maaşları 2022 Ne Kadar Oldu?
Özel hukuk bürolarında veya şirket bünyesinde görev yapan avukatların maaşları için net bir rakam vermek mümkün değildir. İşin niteliğine, görev ve sorunluluklar dahil olmak üzere birçok değişken özel avukat maaş oranlarının değişiklik göstermesine neden olmuştur. 2022 Ocak ayında yapılacak zam oranlarının ardından avukatlık ücretlerinde de yeni oranlar belirlenecek. 2022 Ocak ayından itibaren avukatların danışmanlık ve diğer hizmetleri için ilgili baro tarafından belirlenecek ücretler ve piyasa koşullarına göre bu grupta yer alan avukatların maaşlarının da yükselmesi bekleniyor.
2022 Zamlı Avukat ve Memur Maaşları Ne Kadar?
TÜİK'in 2021 Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 2022 yılında avukatların ne kadar maaş alacakları da belli olacak. Ocak 2021 için 7 bin 663 TL olan 1/4 avukat maaşları, 2021 Temmuz ayında gelen enflasyon zammı ile beraber 8 bin 311 TL'ye çıkmıştı. 2022 yılında ise açıklanacak enflasyon oranlarında göre en az yüzde 10'un üzerinde bir zam gelmesi bekleniyor.