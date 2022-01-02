Araştırma Görevlisi Maaşları 3 Ocak 2022 Zammı Ne Kadar Oldu? 2022 Araştırma Görevlisi Enflasyon Farkı Maaş Zammı Ne Kadar?

Araştırma Görevlisi Nasıl Olunur?

Araştırma görevlisi olmak için aranan ilk şart en az 4 yıllık eğitim veren bir fakültenin ilgili lisans bölümünden mezun olmaktır. Ayrıca ALES ve YDS sınavlarından üniversite tarafından belirlenen yeterli puanları almış olmak gerekir. Sadece lisans mezunu olmak ilgili kadro için yeterli değildir. Bunun yanı sıra açılan kadroya göre yüksek lisans veya doktora mezunu olmak veya yapıyor olmak gibi şartlar aranır. Birçok üniversite söz konusu kadrolar için alım yaparken mezuniyet not ortalamasına bakmaktadır.

Başvuru yapılacak araştırma görevlisi kadrosunun niteliklerine göre değişmekle beraber, genel olarak bir araştırma görevlisinin sahip olması gereken özellikle ve ilgili akademik kadro için yapılacak başvurularda aranan genel şartlar kısaca şu şekilde sıralanabilir:

• 35 yaşından küçük olmak.

• ALES ve YDS'den yeterli puanı almış olmak.

• İlgili lisans – yüksek lisans bölümlerinden mezun olmak.

• Kadro için gerekli diğer özel şartları sağlamak.