Araştırma Görevlisi Maaşları 3 Ocak 2022 Zammı Ne Kadar Oldu? 2022 Araştırma Görevlisi Enflasyon Farkı Maaş Zammı Ne Kadar?

Ocak 2022 yılından itibaren üniversite bünyesinde istihdam edilen tüm araştırma görevlilerinin maaş oranlarında da zamlı oralar yansıtılacak. Görev yapılan üniversite, akademik kadronun mahiyeti ve diğer değişkenler araştırma görevlisi maaşlarının da farklılık göstermesine neden olmaktadır. Ancak Ocak 2021 yılı için en düşük emekli maaşı 7 bin 621 TL olarak belirlenirken, 2021 Temmuz ayı itibariyle araştırma görevlisi maaş oranları 8 bin 265 TL olmuştur. Araştırma görevlisi kadroları dahil olmak üzere diğer tüm akademik kadrolar için maaş oranları benzer unsurlara göre değişiklik göstermektedir. Yeni yıldan itibaren birçok ücrette olduğu gibi akademik kadrolarda görev yapan kişiler içinde zam yapılacaktır.
2022 Ocak Ayı Araştırma Görevlisi Maaşı Ne Kadar?
2022 yılı Ocak ayında ise üniversiteler tarafından araştırma görevlilerine verilecek zamlı maaşlar büyük bir kesim tarafından merak edilmeye başladı. Maaş hesaplamalarında ayrıca araştırma görevlisi kadrolarında istihdam edilen kişilerin kişisel durumlarına göre de farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Görev yapılan üniversite, fakülte, hizmet süreleri ve diğer durumlar maaş hesaplamalarında dikkate alınacaktır. Araştırma görevlisinin maaşlarında ayrıca sorumluluk, eğitim ve akademik kariyer gibi unsurlar belirleyici olacağından ortalama 7 bin – 10 bin TL arasında bir maaş hesaplaması yapılmaktadır.
Araştırma Görevlisi Nasıl Olunur?
Araştırma görevlisi olmak için aranan ilk şart en az 4 yıllık eğitim veren bir fakültenin ilgili lisans bölümünden mezun olmaktır. Ayrıca ALES ve YDS sınavlarından üniversite tarafından belirlenen yeterli puanları almış olmak gerekir. Sadece lisans mezunu olmak ilgili kadro için yeterli değildir. Bunun yanı sıra açılan kadroya göre yüksek lisans veya doktora mezunu olmak veya yapıyor olmak gibi şartlar aranır. Birçok üniversite söz konusu kadrolar için alım yaparken mezuniyet not ortalamasına bakmaktadır.
Başvuru yapılacak araştırma görevlisi kadrosunun niteliklerine göre değişmekle beraber, genel olarak bir araştırma görevlisinin sahip olması gereken özellikle ve ilgili akademik kadro için yapılacak başvurularda aranan genel şartlar kısaca şu şekilde sıralanabilir:
• 35 yaşından küçük olmak.
• ALES ve YDS'den yeterli puanı almış olmak.
• İlgili lisans – yüksek lisans bölümlerinden mezun olmak.
• Kadro için gerekli diğer özel şartları sağlamak.