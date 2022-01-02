5.000 TL, 6.000 TL, 7.000 TL ve 8.000 TL Ocak 2022'de maaş alan memur zamlı kaç TL maaş alacak? İşte en düşük memur maaş zammı ve refah payı

Milyonlarca kamu da çalışan personel yeni zamlı maaşlarının ne kadar olacağını olabildiğince merak ediyor. Ek zam iddiaları da bundan sonra ayyuka çıkmış durumda. Asgari ücrete oluşturulan yüzde 50'lik zammın sonrasında emekli ve memurların beklentisi arttı. Geçtiğimiz ayın enflasyon seviyesi Ocak 3'te açıklandı. Bu rakamlara göre memur ve memur emeklisinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek.
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MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU
Bu rakamlara göre memur ve memur emeklisinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, canlı yayında yaptığı son dakika açıklamasında "SSK ve Bağkur emeklisi yüzde kaç 25,48 alacak." dedi.
BUNA GÖRE KİM NE KADAR MAAŞ VE ZAM ALACAK?
En düşük memur maaşı 4.176,11 TL
SSK 2000 öncesi 3 bin 292 lira 90 kuruş
SSK 2000 sonrası 2 bin 041 lira
Bağkur esnaf: 2 bin 948
Tarım emeklisi 2 bin 343 lira 35 kuruş
AK PARTİ'DEN EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Numan Kurtulmuş, bu haftadan itibaren memurların ve emeklilerin alım güçlerinin azalmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirterek, halkın refah içinde büyümeye devam edeceğini kaydetti.
"Yeniden Büyük Türkiye" kavramın her alanda büyümeyi ve gelişmeyi ifade ettiğini dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Tarih boyunca içinde bulunduğumuz coğrafya, dünyanın en zor coğrafyasıdır. Hatta Malazgirt'ten bu yana bu topraklarda rahat ve huzur içerisinde geçen neredeyse bir günümüz olmamıştır. Hele hele bu günlerde dünyanın büyük değişimler yaşadığı, hem ekonomik sistemlerin köklü şekilde değiştiği, güç mücadelelerinin alabildiğince yoğunlaştığı bu dönemde, Türkiye'nin merkezinde bulunduğu coğrafya fevkalade önemli bir hale gelmiştir. Kafkaslar, Balkanlar, Karadeniz, Akdeniz, Orta Doğu, Kuzey Afrika... Yakın coğrafyamıza baktığımız zaman bütün dünyanın büyük güçlerinin kapıştığı, mücadele ettiği, rekabet ettiği, hatta çatışma içine girdiği bölge burasıdır. Bu saydığım bölgeyi hilal olarak görünce tam ortası Türkiye ve Anadolu kıtasıdır. Burası yine küresel bir meydana okumayla karşı karşıyadır. Bu bölgede ayakları üzerinde zor duran, milletine güvenmeyen, devletiyle milletinin ayrı telden çaldığı, sanayisinin, makinelerinin, İHA'larının, SİHA'larının, savunma sanayisinin olmadığı, elindeki tüfeğinin kurşunlarının dışarıdan geldiği bir Türkiye olamaz. Onun için Türkiye'nin 19-20 yıldaki başarısı tesadüfi bir başarı değildir."
BAKAN NEBATİ: İYİ BİR İYİLEŞTİRME OLACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında "Emeklilerimizle ilgili arkadaşlarımız zaten çalışıyor. Bununla ilgili yapılacak iyileştirmelerin, emeklilerimizi de mutlu edecek bir iyileştirme olacağına yönelik benim de kanaatim çok yüksek. İlgili bakanlık çalışmasının neticesinde, hangi noktaya geleceğimizi hep beraber görmüş olacağız.'' açıklamalarında bulundu.
TÜİK'in son verilerine göre; enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde yüzde 1.25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 olmuştu. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin 5 ayında kümülatif yüzde 10.46'lık enflasyon rakamına ulaşıldı. Gözler bu kez aralık ayına çevrildi.
EMEKLİ VE MEMURLARA ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
3 Ocak'ta zamların belli olmasının ardından devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor.
EK ZAM TALEBİ
Memurlar fiyat artışı sebebiyle ek zam talebinde bulunmuştu. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyor.
Ek zam talebi için Çalışma ve sosyal Güvelik Bakanlığı'ndan asgari ücret sonrası işaret edilmişti. Olumlu sinyal de gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarına bu yıl ek zam da yapılacak. Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı" demişti.