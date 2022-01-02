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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 11:25
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    • 03.01.2022 12:05
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    5.000 TL, 6.000 TL, 7.000 TL ve 8.000 TL Ocak 2022'de maaş alan memur zamlı kaç TL maaş alacak? İşte en düşük memur maaş zammı ve refah payı

    2022 memur maaş zammı son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Memur maaşlarına yapılacak olan zam milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından paylaşılacak olan Aralık ayı enflasyon rakamları sonrasında memur maaş zamları da belli oldu. 3 Ocak'ta zamların belli olmasının ardından devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor. Peki 5.000 TL, 6.000 TL, 7.000 TL ve 8.000 TL maaş alan memur Ocak 2022'de zamlı kaç TL maaş alacak?

    takvim.com.tr
    5.000 TL, 6.000 TL, 7.000 TL ve 8.000 TL maaş alan memur Ocak 2022’de zamlı kaç TL maaş alacak?

    Milyonlarca kamu da çalışan personel yeni zamlı maaşlarının ne kadar olacağını olabildiğince merak ediyor. Ek zam iddiaları da bundan sonra ayyuka çıkmış durumda. Asgari ücrete oluşturulan yüzde 50'lik zammın sonrasında emekli ve memurların beklentisi arttı. Geçtiğimiz ayın enflasyon seviyesi Ocak 3'te açıklandı. Bu rakamlara göre memur ve memur emeklisinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de

    MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

    Bu rakamlara göre memur ve memur emeklisinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek.

    Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, canlı yayında yaptığı son dakika açıklamasında "SSK ve Bağkur emeklisi yüzde kaç 25,48 alacak." dedi.

    BUNA GÖRE KİM NE KADAR MAAŞ VE ZAM ALACAK?

    En düşük memur maaşı 4.176,11 TL

    SSK 2000 öncesi 3 bin 292 lira 90 kuruş

    SSK 2000 sonrası 2 bin 041 lira

    Bağkur esnaf: 2 bin 948

    Tarım emeklisi 2 bin 343 lira 35 kuruş

    AK PARTİ'DEN EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

    Numan Kurtulmuş, bu haftadan itibaren memurların ve emeklilerin alım güçlerinin azalmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirterek, halkın refah içinde büyümeye devam edeceğini kaydetti.

    "Yeniden Büyük Türkiye" kavramın her alanda büyümeyi ve gelişmeyi ifade ettiğini dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:


    "Tarih boyunca içinde bulunduğumuz coğrafya, dünyanın en zor coğrafyasıdır. Hatta Malazgirt'ten bu yana bu topraklarda rahat ve huzur içerisinde geçen neredeyse bir günümüz olmamıştır. Hele hele bu günlerde dünyanın büyük değişimler yaşadığı, hem ekonomik sistemlerin köklü şekilde değiştiği, güç mücadelelerinin alabildiğince yoğunlaştığı bu dönemde, Türkiye'nin merkezinde bulunduğu coğrafya fevkalade önemli bir hale gelmiştir. Kafkaslar, Balkanlar, Karadeniz, Akdeniz, Orta Doğu, Kuzey Afrika... Yakın coğrafyamıza baktığımız zaman bütün dünyanın büyük güçlerinin kapıştığı, mücadele ettiği, rekabet ettiği, hatta çatışma içine girdiği bölge burasıdır. Bu saydığım bölgeyi hilal olarak görünce tam ortası Türkiye ve Anadolu kıtasıdır. Burası yine küresel bir meydana okumayla karşı karşıyadır. Bu bölgede ayakları üzerinde zor duran, milletine güvenmeyen, devletiyle milletinin ayrı telden çaldığı, sanayisinin, makinelerinin, İHA'larının, SİHA'larının, savunma sanayisinin olmadığı, elindeki tüfeğinin kurşunlarının dışarıdan geldiği bir Türkiye olamaz. Onun için Türkiye'nin 19-20 yıldaki başarısı tesadüfi bir başarı değildir."

    BAKAN NEBATİ: İYİ BİR İYİLEŞTİRME OLACAK

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında "Emeklilerimizle ilgili arkadaşlarımız zaten çalışıyor. Bununla ilgili yapılacak iyileştirmelerin, emeklilerimizi de mutlu edecek bir iyileştirme olacağına yönelik benim de kanaatim çok yüksek. İlgili bakanlık çalışmasının neticesinde, hangi noktaya geleceğimizi hep beraber görmüş olacağız.'' açıklamalarında bulundu.

    TÜİK'in son verilerine göre; enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde yüzde 1.25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 olmuştu. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin 5 ayında kümülatif yüzde 10.46'lık enflasyon rakamına ulaşıldı. Gözler bu kez aralık ayına çevrildi.

    EMEKLİ VE MEMURLARA ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

    3 Ocak'ta zamların belli olmasının ardından devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor.

    EK ZAM TALEBİ

    Memurlar fiyat artışı sebebiyle ek zam talebinde bulunmuştu. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyor.

    Ek zam talebi için Çalışma ve sosyal Güvelik Bakanlığı'ndan asgari ücret sonrası işaret edilmişti. Olumlu sinyal de gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarına bu yıl ek zam da yapılacak. Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı" demişti.

        MEMURLARA 2022 OCAK AYI ENFLASYON FARKI ZAMMI

        TÜİK tarafından ilan edilen 5 aylık enflasyon verileri yüzde 11.4 bandında ortaya çıkımştı. Bu anlamda bu rakamlara Aralık ayı enflasyon sayıları da eklenecek. AA'nın gerçekleştirdiği son ankette enflasyon oranlarının en az yüzde 5 bandında en çok ise yüzde 14 bandına çıkabileceği ortalama artışın ise yüzde 8 bandında olabileceği iddia ediliyor.

        MEMURLARA REFAH PAYI ZAMMI

        Milyonlarca memura Ocak 2022'de refah payı ödemesi iddiası dolaşıyor. Bu anlamda Ankara kulislerinden çeşitli açıklamalar gelse de henüz kesin birşey yok.

        MEMUR MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        SGK'nın resmi sitesinde yer alan sayfada emekliler ve memurlar zam sonrası maaşlarının ne kadar olduğunu hesaplayabiliyor.

        MEMUR MAAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞTE MEMURLARIN 2022 OCAK AYI ZAMLI MAAŞLARI

        Hademe (15/1) 4.102 5.228

        Hizmetli (15/1) 4.102 5.228

        Mübaşir (11/1) 4.359 5.556

        Usta öğretici (11/1) 4.420 5.634

        Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 5.638

        Memur (9/1) 4.424 5.639

        Zabıta memuru (9/1) 4.513 5.752

        İtfaiyeci (9/1) 4.706 5.998

        Araştırmacı (9/1) 4.742 6.044

        İmam/hatip (9/1) 4.762 6.070

        Müezzin (9/1) 4.762 6.070

        Şef (7/1) 4.789 6.104

        Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 6.221

        Öğretmen (9/1) 4.941 6.298

        Vaiz (9/1) 5.016 6.393

        Hemşire (9/1) 5.237 6.675

        Sağlık memuru (9/1) 5.237 6.675

        Ebe (9/1) 5.244 6.684

        Programcı (9/1) 5.395 6.876

        Bekçi (lisans 9/1) 5.429 6.920

        Şube müdürü (7/1) 6.065 7.730

        Polis (11/1) 6.502 8.287

        Mühendis (7/1) 6.883 8.773

        Komiser (8/1) 6.987 8.906

        Başkomiser (8/1) 7.102 9.052

        Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 9.084

        Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 9.231

        Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 9.421

        Müfettiş (7/1) 7.836 9.988

        Uzman (7/1) 7.915 10.088

        Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 10.708
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        Haberler Ekonomi 5.000 TL, 6.000 TL, 7.000 TL ve 8.000 TL Ocak 2022'de maaş alan memur zamlı kaç TL maaş alacak? İşte en düşük memur maaş zammı ve refah payı
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