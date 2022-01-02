5.000 TL, 6.000 TL, 7.000 TL ve 8.000 TL Ocak 2022'de maaş alan memur zamlı kaç TL maaş alacak? İşte en düşük memur maaş zammı ve refah payı

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MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

Bu rakamlara göre memur ve memur emeklisinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, canlı yayında yaptığı son dakika açıklamasında "SSK ve Bağkur emeklisi yüzde kaç 25,48 alacak." dedi.

BUNA GÖRE KİM NE KADAR MAAŞ VE ZAM ALACAK?

En düşük memur maaşı 4.176,11 TL

SSK 2000 öncesi 3 bin 292 lira 90 kuruş

SSK 2000 sonrası 2 bin 041 lira

Bağkur esnaf: 2 bin 948

Tarım emeklisi 2 bin 343 lira 35 kuruş

AK PARTİ'DEN EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Numan Kurtulmuş, bu haftadan itibaren memurların ve emeklilerin alım güçlerinin azalmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirterek, halkın refah içinde büyümeye devam edeceğini kaydetti.

"Yeniden Büyük Türkiye" kavramın her alanda büyümeyi ve gelişmeyi ifade ettiğini dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Tarih boyunca içinde bulunduğumuz coğrafya, dünyanın en zor coğrafyasıdır. Hatta Malazgirt'ten bu yana bu topraklarda rahat ve huzur içerisinde geçen neredeyse bir günümüz olmamıştır. Hele hele bu günlerde dünyanın büyük değişimler yaşadığı, hem ekonomik sistemlerin köklü şekilde değiştiği, güç mücadelelerinin alabildiğince yoğunlaştığı bu dönemde, Türkiye'nin merkezinde bulunduğu coğrafya fevkalade önemli bir hale gelmiştir. Kafkaslar, Balkanlar, Karadeniz, Akdeniz, Orta Doğu, Kuzey Afrika... Yakın coğrafyamıza baktığımız zaman bütün dünyanın büyük güçlerinin kapıştığı, mücadele ettiği, rekabet ettiği, hatta çatışma içine girdiği bölge burasıdır. Bu saydığım bölgeyi hilal olarak görünce tam ortası Türkiye ve Anadolu kıtasıdır. Burası yine küresel bir meydana okumayla karşı karşıyadır. Bu bölgede ayakları üzerinde zor duran, milletine güvenmeyen, devletiyle milletinin ayrı telden çaldığı, sanayisinin, makinelerinin, İHA'larının, SİHA'larının, savunma sanayisinin olmadığı, elindeki tüfeğinin kurşunlarının dışarıdan geldiği bir Türkiye olamaz. Onun için Türkiye'nin 19-20 yıldaki başarısı tesadüfi bir başarı değildir."