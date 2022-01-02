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    • Ekonomi
    • 02.01.2022 23:17
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    • 02.01.2022 23:18
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    5.000 TL, 6.000 TL, 7.000 TL ve 8.000 TL maaş alan memur Ocak 2022'de zamlı kaç TL maaş alacak? İşte en düşük memur maaş zammı ve refah payı

    2022 memur maaş zammı son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Memur maaşlarına yapılacak olan zam milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından paylaşılacak olan Aralık ayı enflasyon rakamları sonrasında memur maaş zamları da belli olacak. Peki 5.000 TL, 6.000 TL, 7.000 TL ve 8.000 TL maaş alan memur Ocak 2022'de zamlı kaç TL maaş alacak? 3 Ocak'ta zamların belli olmasının ardından devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    5.000 TL, 6.000 TL, 7.000 TL ve 8.000 TL maaş alan memur Ocak 2022’de zamlı kaç TL maaş alacak?

    Milyonlarca kamu da çalışan personel yeni zamlı maaşlarının ne kadar olacağını oldukça merak ediyor. Yeni memur 2022 Ocak zammı için artık saatler kalmış durumda. Ek zam iddiaları da artık ayyuka çıkmış durumda. Asgari ücerete yapılan yüzde 50'lik zamın ardından emekli ve memurların beklentisi arttı. Geçtiğimiz ayın enflasyon oranı ocak 3'te açıklanacak. Enflasyon rakamları belli olur olmaz emekli ve memurların alacağı zam oranı da belli olacak. Heyecan en üst seviyelerde! Peki Ocak 2022'de memurlar ne kadar zamlı maaş alacaklar? İşte enflasyon oranlarına dair beklentiler ve muhtemel maaş zam oranları.

    2022 ARALIK AYI TÜİK ENFLASYON ORANI! MEMUR MAAŞ ZAMMI

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 8,54 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ocak 2022 Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.

    Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,51 artış göstermişti.

    AK PARTİ'DEN EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

    Numan Kurtulmuş, bu haftadan itibaren memurların ve emeklilerin alım güçlerinin azalmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirterek, halkın refah içinde büyümeye devam edeceğini kaydetti.

    "Yeniden Büyük Türkiye" kavramın her alanda büyümeyi ve gelişmeyi ifade ettiğini dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:


    "Tarih boyunca içinde bulunduğumuz coğrafya, dünyanın en zor coğrafyasıdır. Hatta Malazgirt'ten bu yana bu topraklarda rahat ve huzur içerisinde geçen neredeyse bir günümüz olmamıştır. Hele hele bu günlerde dünyanın büyük değişimler yaşadığı, hem ekonomik sistemlerin köklü şekilde değiştiği, güç mücadelelerinin alabildiğince yoğunlaştığı bu dönemde, Türkiye'nin merkezinde bulunduğu coğrafya fevkalade önemli bir hale gelmiştir. Kafkaslar, Balkanlar, Karadeniz, Akdeniz, Orta Doğu, Kuzey Afrika... Yakın coğrafyamıza baktığımız zaman bütün dünyanın büyük güçlerinin kapıştığı, mücadele ettiği, rekabet ettiği, hatta çatışma içine girdiği bölge burasıdır. Bu saydığım bölgeyi hilal olarak görünce tam ortası Türkiye ve Anadolu kıtasıdır. Burası yine küresel bir meydana okumayla karşı karşıyadır. Bu bölgede ayakları üzerinde zor duran, milletine güvenmeyen, devletiyle milletinin ayrı telden çaldığı, sanayisinin, makinelerinin, İHA'larının, SİHA'larının, savunma sanayisinin olmadığı, elindeki tüfeğinin kurşunlarının dışarıdan geldiği bir Türkiye olamaz. Onun için Türkiye'nin 19-20 yıldaki başarısı tesadüfi bir başarı değildir."

        BAKAN NEBATİ: İYİ BİR İYİLEŞTİRME OLACAK

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında "Emeklilerimizle ilgili arkadaşlarımız zaten çalışıyor. Bununla ilgili yapılacak iyileştirmelerin, emeklilerimizi de mutlu edecek bir iyileştirme olacağına yönelik benim de kanaatim çok yüksek. İlgili bakanlık çalışmasının neticesinde, hangi noktaya geleceğimizi hep beraber görmüş olacağız.'' açıklamalarında bulundu.

        TÜİK'in son verilerine göre; enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde yüzde 1.25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 olmuştu. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin 5 ayında kümülatif yüzde 10.46'lık enflasyon rakamına ulaşıldı. Gözler bu kez aralık ayına çevrildi.

        EMEKLİ VE MEMURLARA ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

        3 Ocak'ta zamların belli olmasının ardından devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor.

        EK ZAM TALEBİ

        Memurlar fiyat artışı sebebiyle ek zam talebinde bulunmuştu. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyor.

        Ek zam talebi için Çalışma ve sosyal Güvelik Bakanlığı'ndan asgari ücret sonrası işaret edilmişti. Olumlu sinyal de gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarına bu yıl ek zam da yapılacak. Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı" demişti.

        MEMURLARA 2022 OCAK AYI ENFLASYON FARKI ZAMMI

        TÜİK tarafından ilan edilen 5 aylık enflasyon verileri yüzde 11.4 bandında ortaya çıkımştı. Bu anlamda bu rakamlara Aralık ayı enflasyon sayıları da eklenecek. AA'nın gerçekleştirdiği son ankette enflasyon oranlarının en az yüzde 5 bandında en çok ise yüzde 14 bandına çıkabileceği ortalama artışın ise yüzde 8 bandında olabileceği iddia ediliyor.

        MEMURLARA REFAH PAYI ZAMMI

        Milyonlarca memura Ocak 2022'de refah payı ödemesi iddiası dolaşıyor. Bu anlamda Ankara kulislerinden çeşitli açıklamalar gelse de henüz kesin birşey yok.
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