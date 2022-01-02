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    • Ekonomi
    • 03.01.2022 10:53
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    • 03.01.2022 10:53
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    2022 zamlı emekli memur maaşları kaç TL ödenecek? 2022 emekli ve memur maaş zammı son dakika: Refah payı, seyyanen zam, ek zam kaç TL oldu?

    Emekli ve memur maaş zammı 2022 son dakika: Emekli ve memur zammı için artık sona gelinmiş bulunuluyor. Milyonlarca memur ve emekli vatandaş 3 Ocak 2022 maaş zamlarına kilitlenmiş durumda. Bu anlamda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Memur ve emeklinin maaşlarına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazandı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, canlı yayında yaptığı son dakika açıklamasında "SSK ve Bağkur emeklisi yüzde kaç 25,48 alacak." dedi. Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek. Peki refah payı, seyyanen zam, ek zam kaç TL olacak?

    takvim.com.tr
    Emekli ve memura refah payı, seyyanen zam, ek zam kaç TL olacak?

    Emekli ve memur maaş zammı 2022 son dakika: 2022 Ocak ayı memur ve emekli maaş zamları bağlamında her vatandaşın bildiği gibi sene süresince 2 kere zam yapılıyor. Bu zam zamanları Temmuz ve Ocak ayları oluyor. Toplu sözleşme ardından tespit edilen zam civarlarına enflasyon farkı da ekleniyor. Son 6 ay içinde enflasyon farkı maaş zamlarına yansıtılacak. Bu anlamda ayrıca, emekli ve memurlara seyyanen zam, refah payı ve ek zam detayları da geliyor. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de

    MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

    Bu rakamlara göre memur ve memur emeklisinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu.

    Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek.

    Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, canlı yayında yaptığı son dakika açıklamasında "SSK ve Bağkur emeklisi yüzde kaç 25,48 alacak." dedi.

    BUNA GÖRE KİM NE KADAR MAAŞ VE ZAM ALACAK?

    En düşük memur maaşı 4.176,11 TL

    SSK 2000 öncesi 3 bin 292 lira 90 kuruş

    SSK 2000 sonrası 2 bin 041 lira

    Bağkur esnaf: 2 bin 948

    Tarım emeklisi 2 bin 343 lira 35 kuruş

    MEMUR VE EMEKLİYE EK ZAM TALEBİ

    Memurlar fiyat artışı sebebiyle ek zam talebinde bulunmuştu. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyor.

    Ek zam talebi için Çalışma ve sosyal Güvelik Bakanlığı'ndan asgari ücret sonrası işaret edilmişti. Olumlu sinyal de gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarına bu yıl ek zam da yapılacak. Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı" demişti.

        MEMURLARA VE EMEKLİYE 2022 OCAK AYI ENFLASYON FARKI ZAMMI

        TÜİK tarafından ilan edilen 5 aylık enflasyon verileri yüzde 11.4 bandında ortaya çıkmıştı. Bu anlamda bu rakamlara Aralık ayı enflasyon sayıları da eklenecek. AA'nın gerçekleştirdiği son ankette enflasyon oranlarının en az yüzde 5 bandında en çok ise yüzde 14 bandına çıkabileceği ortalama artışın ise yüzde 8 bandında olabileceği iddia ediliyor.

        MEMURLARA REFAH PAYI ZAMMI

        Milyonlarca memura Ocak 2022'de refah payı ödemesi iddiası dolaşıyor. Bu anlamda Ankara kulislerinden çeşitli açıklamalar gelse de henüz kesin bir şey yok.


        EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

        Memur ve memur emeklileri bilindiği üzere maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. SGK emeklileri ise tahsis numarasının son rakamlarına göre maaşlarını ayın 17'si ve 26'sında alıyor. Tahsis numarası 9, 7 ve 5 olanlar maaşlarını zamlı olarak aldı. Tahsis numarası 3 olan emekliler 20 Ocak tarihinde 1 olanlar ise emekli maaşlarını bugün alacak.

        EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        4A çalışanlarının emekli olduklarında kendilerine kaç lira yaşlılık aylığı bağlanacağını öğrenebildikleri internet programı SGK'nın resmi sayfası üzerinden kullanılabiliyor. SGK emeklileri T.C kimlik no, SSK Sicil No, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerle ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor.

        BAĞKUR EMEKLİLİK HESAPLAMA

        Bağkur hesaplama amacıyla aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula opsiyonuna tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

        1. Aylığınız 4/b sisteminde durumu hazırda kayıtlı olan hizmetinize göre bugün talep etmişsiniz gibi hesaplanmış olup aşağı yukarı bir değerdir.

        2. Asıl aylık talep durumunda hizmetler ve kayıtlar incelendikten sonra hesaplanabilir. Bu ekranda hesaplanmış aylık resmi evrak olarak kullanılamaz.

        3. Hizmet verileri kurallara makul girilmemişse aylık bu ekrandan hesaplanamaz.

        4. 5400 günden az kayıtlı hizmeti tespit edilen vatandaşlar amacıyla de aylık hesaplanamaz. Bu ekranda aylığınızın hesaplanması, aylığı hak ettiğiniz manasına gelmez.

        EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!
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        Haberler Ekonomi 2022 zamlı emekli memur maaşları kaç TL ödenecek? 2022 emekli ve memur maaş zammı son dakika: Refah payı, seyyanen zam, ek zam kaç TL oldu?
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