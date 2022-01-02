2022 zamlı emekli memur maaşları kaç TL ödenecek? 2022 emekli ve memur maaş zammı son dakika: Refah payı, seyyanen zam, ek zam kaç TL oldu?

MEMURLARA VE EMEKLİYE 2022 OCAK AYI ENFLASYON FARKI ZAMMI

TÜİK tarafından ilan edilen 5 aylık enflasyon verileri yüzde 11.4 bandında ortaya çıkmıştı. Bu anlamda bu rakamlara Aralık ayı enflasyon sayıları da eklenecek. AA'nın gerçekleştirdiği son ankette enflasyon oranlarının en az yüzde 5 bandında en çok ise yüzde 14 bandına çıkabileceği ortalama artışın ise yüzde 8 bandında olabileceği iddia ediliyor.

MEMURLARA REFAH PAYI ZAMMI

Milyonlarca memura Ocak 2022'de refah payı ödemesi iddiası dolaşıyor. Bu anlamda Ankara kulislerinden çeşitli açıklamalar gelse de henüz kesin bir şey yok.



EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Memur ve memur emeklileri bilindiği üzere maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. SGK emeklileri ise tahsis numarasının son rakamlarına göre maaşlarını ayın 17'si ve 26'sında alıyor. Tahsis numarası 9, 7 ve 5 olanlar maaşlarını zamlı olarak aldı. Tahsis numarası 3 olan emekliler 20 Ocak tarihinde 1 olanlar ise emekli maaşlarını bugün alacak.