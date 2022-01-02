2022 zamlı emekli memur maaşları kaç TL ödenecek? 2022 emekli ve memur maaş zammı son dakika: Refah payı, seyyanen zam, ek zam kaç TL oldu?

Emekli ve memur maaş zammı 2022 son dakika: 2022 Ocak ayı memur ve emekli maaş zamları bağlamında her vatandaşın bildiği gibi sene süresince 2 kere zam yapılıyor. Bu zam zamanları Temmuz ve Ocak ayları oluyor. Toplu sözleşme ardından tespit edilen zam civarlarına enflasyon farkı da ekleniyor. Son 6 ay içinde enflasyon farkı maaş zamlarına yansıtılacak. Bu anlamda ayrıca, emekli ve memurlara seyyanen zam, refah payı ve ek zam detayları da geliyor. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek.
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MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU
Bu rakamlara göre memur ve memur emeklisinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu.
Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, canlı yayında yaptığı son dakika açıklamasında "SSK ve Bağkur emeklisi yüzde kaç 25,48 alacak." dedi.
BUNA GÖRE KİM NE KADAR MAAŞ VE ZAM ALACAK?
En düşük memur maaşı 4.176,11 TL
SSK 2000 öncesi 3 bin 292 lira 90 kuruş
SSK 2000 sonrası 2 bin 041 lira
Bağkur esnaf: 2 bin 948
Tarım emeklisi 2 bin 343 lira 35 kuruş
MEMUR VE EMEKLİYE EK ZAM TALEBİ
Memurlar fiyat artışı sebebiyle ek zam talebinde bulunmuştu. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyor.
Ek zam talebi için Çalışma ve sosyal Güvelik Bakanlığı'ndan asgari ücret sonrası işaret edilmişti. Olumlu sinyal de gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarına bu yıl ek zam da yapılacak. Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı" demişti.