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    • Ekonomi
    • 02.01.2022 17:19
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    • 02.01.2022 17:19
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    2022 araç muayene ücreti ne kadar oldu? Trafik cezasına kaç TL zam geldi? Otomobil, minibüs, kamyonet, motosiklet...

    2022 yılında araç muayene ücretleri değişti. Muayene ücretlerine yüzde 36.20 zam uygulanmasıyla birlikte vatandaşlar yeni yılda ne kadar ücret ödeyeceklerini araştırmaya koyuldu. Muayene ücretlerinin yanı sıra trafik cezalarında ücret değişikliği yaşandı. Otomobili, minibüsü, kamyoneti ve motosikleti olanlar yeni ücretleri merak ediyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir'de muayene ücreti ne kadar arttı? Trafik cezası kaç TL oldu? İşte detaylar...

    2022 araç muayene ücreti ne kadar oldu? Trafik cezasına kaç TL zam geldi? Otomobil, minibüs, kamyonet, motosiklet...

    Araç muayene ücretlerinde 1 Ocak'tan itibaren yeni tarife uygulanacak. 2022'de araç muayene ücretlerine zam geldi. Ceza ve muayene ücretlerinde Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36.20'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi. Milyonlarca araç sahibi yeni muayene ve ceza ücretlerii sorguluyor. Peki Otomobil, minibüs, kamyonet, motosiklet için muayene ücreti ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir'de muayene ücreti ne kadar arttı? Trafik cezası kaç TL oldu? Yanıtları detaylarıyla haberimizde.

    2022 ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

    2022'de araç grubuna göre uygulanacak KDV dahil muayene ücretleri aşağıdaki gibidir;

    Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 503,86 TL'den 685,58 TL'ye

    Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar: 372,88 TL'den 507,40 TL'ye

    Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler de 189,98 TL'den 258,42 TL'ye yükseldi.

    2022 TRAFİK CEZASI ÜCRETLERİ

    Ruhsat bulundurmayanlar, plakayı farklı yere takanlar: 166 TL

    Emniyet kemeri takmayanlar, park ve duraklama yasaklarına uymayanlar, kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar, kask takmayanlar, kurala uymayan yayalar, rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler: 196 TL

    Engelli parkını zapt etme: 392 TL

    Seyir halinde cep telefonu kullananlar, kırmızı ışıkta geçmek, hız limitini yüzde 30 aşanlar, muayene yaptırmayanlar: 427 TL

    Korsan taksi tercih eden yolcular: 607 TL

    Geçersiz ehliyetle araç kullananlar: 739 TL

    Plakanın şekliyle oynayanlar: 760 TL

    Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar: 26 TL

    Yayaya öncelik vermeyenler: 860 TL

    Kış lastiği kuralına uymayanlar: 1137 TL

        Alkollü araç kullananlar, aracına çakar takanlar, hız limitini yüzde 50 aşanlar: 1823 TL

        Korsan yolcu taşıyanlar: 1823-9125 TL

        İkinci kez alkollü yakalananlar: 3091 TL

        Tescilli aracı plakasız kullananlar: 3091 TL

        Ehliyetsiz araç kullananlar: 3674 lira Aracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar: 9125 TL

        Uyuşturucu alarak araç kullananlar: 9410 TL

        Araç yükleme kurallarına uymayanlar: 408-502 TL
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