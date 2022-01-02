2022 araç muayene ücreti ne kadar oldu? Trafik cezasına kaç TL zam geldi? Otomobil, minibüs, kamyonet, motosiklet...

Araç muayene ücretlerinde 1 Ocak'tan itibaren yeni tarife uygulanacak. 2022'de araç muayene ücretlerine zam geldi. Ceza ve muayene ücretlerinde Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36.20'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi. Milyonlarca araç sahibi yeni muayene ve ceza ücretlerii sorguluyor. Peki Otomobil, minibüs, kamyonet, motosiklet için muayene ücreti ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir'de muayene ücreti ne kadar arttı? Trafik cezası kaç TL oldu? Yanıtları detaylarıyla haberimizde.