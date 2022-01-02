2022 araç muayene ücreti ne kadar oldu? Trafik cezasına kaç TL zam geldi? Otomobil, minibüs, kamyonet, motosiklet...

Araç muayene ücretlerinde 1 Ocak'tan itibaren yeni tarife uygulanacak. 2022'de araç muayene ücretlerine zam geldi. Ceza ve muayene ücretlerinde Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36.20'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi. Milyonlarca araç sahibi yeni muayene ve ceza ücretlerii sorguluyor. Peki Otomobil, minibüs, kamyonet, motosiklet için muayene ücreti ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir'de muayene ücreti ne kadar arttı? Trafik cezası kaç TL oldu? Yanıtları detaylarıyla haberimizde.
2022 ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
2022'de araç grubuna göre uygulanacak KDV dahil muayene ücretleri aşağıdaki gibidir;
Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 503,86 TL'den 685,58 TL'ye
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar: 372,88 TL'den 507,40 TL'ye
Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler de 189,98 TL'den 258,42 TL'ye yükseldi.
2022 TRAFİK CEZASI ÜCRETLERİ
Ruhsat bulundurmayanlar, plakayı farklı yere takanlar: 166 TL
Emniyet kemeri takmayanlar, park ve duraklama yasaklarına uymayanlar, kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar, kask takmayanlar, kurala uymayan yayalar, rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler: 196 TL
Engelli parkını zapt etme: 392 TL
Seyir halinde cep telefonu kullananlar, kırmızı ışıkta geçmek, hız limitini yüzde 30 aşanlar, muayene yaptırmayanlar: 427 TL
Korsan taksi tercih eden yolcular: 607 TL
Geçersiz ehliyetle araç kullananlar: 739 TL
Plakanın şekliyle oynayanlar: 760 TL
Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar: 26 TL
Yayaya öncelik vermeyenler: 860 TL
Kış lastiği kuralına uymayanlar: 1137 TL