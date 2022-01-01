Kamu lojmanlarının kirası yüzde 18 arttı (Ekonomi haberleri)

Kamu lojmanlarının aylık kira bedellerine 2022'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranları dikkate alınarak, yüzde 18 artış yapıldı. Açıklanan tebliğ kapsamında kamu lojmanları kirası kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda metrekaresi 3 lira 62 kuruş, kalorifersiz konutlarda metrekaresi 5 lira 66 kuruş ve kaloriferli konutlarda metrekaresi 7 lira 43 kuruş olacak şekilde belirlendi. Kamu lojmanlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 2 lira 97 kuruş yakıt bedeli kiraya ek olarak tahsil edilecek. Yeni bedeller, 15 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak.

TL DÖNÜŞÜM İÇİN ESNEK UYGULAMA

Merkez Bankası TL korumalı mevduat sisteminde yığılmayı önlemek için değişikliğe gitti. Saat 11.00'de açıklanan döviz alış kuru artık saat 10.00 ile 15.00 arasında her saat günde 6 kez açıklanacak. Böylece saat 11'de yığılma engellenecek, spekülasyonların önüne geçilecek. Altından TL mevduata dönüşümde stopaj sıfırlandı. Gram altında da 6 kez fiyat açıklanacak. HAZAL ATEŞ

ÖĞRETMENLERE YENİ HAKLAR GELİYOR

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu:

ÖĞRETMENLİK mesleği; aday öğretmenlik döneminden sonra 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olmak üzere 3 kariyer basamağına ayrılacak.

ADAYLIK süresi 1 yıldan az, 2 yıldan çok olamayacak.

ADAY öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlar sınavla uzman öğretmen olabilecek.

10 yıl uzman öğretmenlik yapanlar başöğretmen sınavına girebilecek.

UZMAN öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan 120'ye yükseliyor.

BİRİNCİ dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılıyor. Diğer derecelerde bulunan öğretmenler için buna göre artış olacak.

SÖZLEŞMELİ öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirmelerine imkan sağlanacak.

ÜÇÜNCÜ OTELİ AÇIYOR

Kuzu Grup ile Marriott International arasında İstanbul Ataköy sahilinde denize sıfır rezidans projesi SeaPearl Ataköy'de JW Marriott Hotel İstanbul Marmara Sea için anlaşma imzalandı. Bu anlaşma ile otelin 2022'nin ilk çeyreğinde açılması bekleniyor. JW Marriott Hotel İstanbul Marmara Sea, markanın Türkiye'deki üçüncü mülkü olacak. Kuzu Grup CEO'su Özen Kuzu, "Bu projede Marriott International gibi dünyaca ünlü bir konaklama şirketi ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.