Doğalgaz zammı ne kadar? 2022 doğalgaza zam mı geldi? BOTAŞ'tan doğalgaz zammına ilişkin açıklama geldi…

Doğalgaz zammı ne kadar? 2022 doğalgaza zam mı geldi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. BOTAŞ'tan doğalgaz zammına ilişkin açıklama geldi ve vatandaşlar tarafından detaylar araştırma konusu oldu. Ekonomi gündeminden en çok araştırılanlar arasında zam konusu yer alıyor ve doğalgaz zammına ilişkin haberleri gören vatandaşlar ayrıntıları merak eder oldu. İşte ayrıntılar...