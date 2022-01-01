Doğalgaz zammı ne kadar? 2022 doğalgaza zam mı geldi? BOTAŞ'tan doğalgaz zammına ilişkin açıklama geldi…

Doğalgaz zammı ne kadar? 2022 doğalgaza zam mı geldi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. BOTAŞ'tan doğalgaz zammına ilişkin açıklama geldi ve vatandaşlar tarafından detaylar araştırma konusu oldu. Ekonomi gündeminden en çok araştırılanlar arasında zam konusu yer alıyor ve doğalgaz zammına ilişkin haberleri gören vatandaşlar ayrıntıları merak eder oldu. İşte ayrıntılar...
DOĞALGAZ ZAMMI NE KADAR?
Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), yeni yılla birlikte doğal gaz fiyatlarında değişiklik yapıldığını duyurdu.
Buna göre, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 25, elektrik üretimi için kullanılan gaza yüzde 15 ve elektrik üretimi haricinde kullanılan gaza ise yüzde 50 zam yapıldı.
BOTAŞ, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak yeni gaz fiyatlarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 25, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 15, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 50 oranında artış yapılmıştır." denildi.