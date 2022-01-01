Asgari ücret zamlı maaşlar yeni yılın ilk gününde milyonlarca kişinin gündemindeki yerini yavaş yavaş almaya başladı. Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 253 liraya ulaştı. Şimdi ise çalışanlar zamlı maaşların ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? 2022 yeni asgari ücret ne zaman yatacak? AGİ 2022'de verilecek mi? İşte merak edilenler!
ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ÖDENECEK?
Son gelen zamla 4 bin 250 liraya çıkan yeni asgari ücret zammı 1 Ocak 2022 tarihi itibari ile geçerli olacak. Asgari ücretli çalışanlar zamlı maaşlarını şubat ayında hesaplarında görecekler.
Yeni yılla birlikte yeni asgari ücret başta çalışanlar olmak üzere hemen her kesimin hayatına dokunacak.
Net asgari ücret yüzde 50.5 zamla 4 bin 253 liraya ulaşırken, artık bu ücrette gelir ve damga vergisi olmayacak.