Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? 2022 yeni asgari ücret ne zaman yatacak? AGİ 2022’de verilecek mi?

Örneğin; brüt ücreti 8 bin lira olan bir işçi için gelecek yıl 15 bin 532 lira gelir vergisi hesaplanacak.

Bu tutardan 8 bin 608 lira düşüldükten sonra 6 bin 923 lira vergi kesilecek. Ayrıca, damga vergisi avantajı da sağlanacak.

Yeni asgari ücret pek çok geliri de yükseltirken, sosyal yardımlardan yararlanmayı da kolaylaştıracak.