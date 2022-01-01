2022 yılı itibarıyla yeni ücretler tek tek belirlendi. Vergi, ceza, harç ücretleri, ehliyet, pasaport, MTV ücretlerine zam gelmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak belirlenmişti. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ise bu oran yüzde 25'e düşürülmüştü. Böylece ehliyet, pasaport, kimlik, MTV, emlak harçı gibi tüm vergi, harç ve cezalara zam gelmiş oldu. Peki, 2022 ehliyet, pasaport, MTV ve trafik cezası ücretleri ne kadar oldu? Vergi ve harç ücretlerine kaç TL zam geldi?
Yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Tebliği" ile belirlenmişti.
Buna göre 2021 yılında 9,11 olan yeniden değerleme oranı, bu yıl yüzde 36,20 oldu. MTV'de ise bu oran yüzde 25'e düştü.
İşte yeni yılda uygulanacak vergi, harç ve cezalar...
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
Otomobil grubu için en düşük MTV tutarı 109 liradan 136 liraya çıktı. En yüksek MTV tutarı 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya yükseldi.
1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1.300 cc ve aşağısında olanlar için 1.313 lira ile 1.576 lira arasında değişecek.
Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1.301-1.600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak.
Motosikletlerde 1-3 yaş aralığındakilerin MTV'si silindir hacmine göre 245 lira ile 3 bin 168 lira arasında değişecek.
Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş minibüslerde 1.570 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lira, 1.500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1.408 lira olacak.