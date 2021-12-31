Milli piyango yılbaşı çekilişi canlı izle linki! 31 Aralık MPİ yılbaşı çekilişi canlı yayın nasıl izlenir?

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebiliyor. Daha büyük ikramiyeler için ise Milli Piyango Genel Online aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor. Milli Piyango ikramiyesinin 1 yıl içerisinde tahsil edilmesi gerekiyor. İkramiyenin 1 yıl içinde alınmaması zaman aşımına uğramasına neden oluyor.

AMORTİ NE DEMEK OLUYOR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.