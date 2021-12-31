Milli piyango yılbaşı çekilişi canlı izle linki! 31 Aralık MPİ yılbaşı çekilişi canlı yayın nasıl izlenir?

Yılbaşı için bilet alanlar Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişini canlı izlemek için araştırmalara koyuldu. Bu akşam çekilişle birlikte kazanan numalara belli olacak. 2022'ye girerken 120 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibi ya da sahiplerini bulacak. Dev çekiliş için nefesle tutuldu, heyecan dorukta. Peki Milli piyango yılbaşı çekilişi canlı nasıl izlenir? Milli piyango yılbaşı çekilişi canlı hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtları...
2022 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI BUGÜN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yılbaşı Özel çekilişi 31 Aralık Cuma günü saat 17.00'de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ise saat 23.00'te yapılacak. Kanal D'de canlı yayınlayacak çekilişin ardından sıralı ve tam listeye Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO CANLI İZLEME LİNKİ
ÇEKİLİŞ SAATLERİ
Saat 17:00: 12.000 TL- 12.000.000 TL Kazanan numaralar
Saat 18:30: 6.000 TL Kazanan numaralar
Saat 20:30: 240 TL - 2.000 TL Kazanan numaralar
Saat 23:00: 120.000.000 TL ve amorti Kazanan numaralar