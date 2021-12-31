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    • Ekonomi
    • 31.12.2021 14:41
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    • 31.12.2021 14:41
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    Aralık 2021 enflasyon oranları ne zaman belli olacak? 2021 Aralık ayı enflasyon tahmini açıklandı mı?

    Aralık ayı enflasyon oranları için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu bağlamda Ocak 2022'ye artık günler kala kala vatandaşlar enflasyon verilerine odaklandı. Milyonlarca emekli ve memurun maaşı bu verilerle belirlenecek. Peki, Aralık 2021 enflasyon oranları ne zaman belli olacak? 2021 Aralık ayı enflasyon tahmini açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

    Aralık 2021 enflasyon oranları ne zaman belli olacak?

    Enflasyon oranları hakkında araştırmalar artışa geçti. Aralık ayının son gününde milyonlarca vatandaşın merakla beklediği gelişmelerinden birisi de enflasyon oranları oluyor. Ekonomide pek çok konuda belirleyici olan enflasyon oranları için geri sayım başladı. Peki, Aralık 2021 enflasyon oranları ne zaman belli olacak? 2021 Aralık ayı enflasyon tahmini açıklandı mı? İşte merak edilenler...

    KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından vatandaşlara duyurulacak.

    ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

    Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi zammın ipucunu veriyor. Ankette cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi Aralık ayı için yüzde 23.85 çıktı. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 14.2 olarak gerçekleşecek.

    Tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 14.2'ye ulaşacak. Kesin rakam 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile belli olacak.

        5 AYLIK VERİ

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye sadece Aralık verisi kaldı.

        Şu ana kadar gerçekleşen (5 aylık) enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.48 olacak.
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        Haberler Ekonomi Aralık 2021 enflasyon oranları ne zaman belli olacak? 2021 Aralık ayı enflasyon tahmini açıklandı mı?
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