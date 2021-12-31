Enflasyon oranları hakkında araştırmalar artışa geçti. Aralık ayının son gününde milyonlarca vatandaşın merakla beklediği gelişmelerinden birisi de enflasyon oranları oluyor. Ekonomide pek çok konuda belirleyici olan enflasyon oranları için geri sayım başladı. Peki, Aralık 2021 enflasyon oranları ne zaman belli olacak? 2021 Aralık ayı enflasyon tahmini açıklandı mı? İşte merak edilenler...