Amorti nedir, ne demek? Amorti rakamları kaç 2022? Milli Piyango Amorti sonucu nasıl öğrenilir! Amorti çıkan numaralar...

AMORTİ NEDİR, NE DEMEK?

Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur.

MİLLİ PİYANGO AMORTİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Milli Piyango biletinize amorti çıkması halinde bileti ödediğiniz ücreti geri alabilirsiniz.

Bu yıl çeyrek bilet 30 TL, yarım bilet, 60 TL ve tam bilet 120 TL olarak belirlendi. Amorti ikramiyesi kişinin aldığı tam, yarım veya çeyrek bilete göre değişiklik gösterecek, buna göre kişi 120, 60 veya 30 TL amorti ikramiyesi kazanacak.