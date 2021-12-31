120 Milyon TL yılbaşı ikramiyesi kime çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte sonuca göre kazananlar tam liste!

Bu akşam gerçekleştirilecek olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta. Yılbaşı ikramiyesi bu yıl 120 Milyon TL olarak açıklandı. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl büyük ikramiye Manisa'nın Akhisar ilçesine çıkmıştı. Bu kez gözler 2022 yılbaşı çekilişinde. Günün en çok merak edilen ve en çok araştırılan soruları 120 Milyon TL yılbaşı ikramiyesi kime çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte kazananlar tam liste!

120 MİLYON TL YILBAŞI İKRAMİYESİ KİME ÇIKTI?

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. 120 milyon TL'lik büyük ikramiye dakikalar sonra sahibini bulacak. Milli Piyango'nun hangi illere ve kime çıktığı açıklandığında Takvim.com.tr'den gelişmeleri öğrenebilirsiniz.