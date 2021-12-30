SGK ve Bağkur'lu emeklilerin hesabına maaştan ayrı ek olarak para yatacak: Başvuranın 2 gün içinde hesabına geçiyor!

Banka doğrultusundan oluşturulan açıklamada, 3 sene süresince emekli maaşını Kuveyt Türk Bankası'ndan alanlara promosyon ödemesi yapılacak. Başvuruda bulunanlara 2 gün içerisinde paraları hesaplara geçecek. Bu kapsamda, 1.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 750 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 875 TL, 2.500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara ise 1.000 TL promosyon ödemesinde bulunulacak.
KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOYON ÖDEMESİ KAMPANYASI
Kuveyt Türk, emeklilere yönelik cazip avantajlara sahip olan emekli maaşı taşıma paketi hazırladı. SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, Bağ-Kur) ödemelerini Kuveyt Türk vasıtasıyla almakta olan ve yeni müracaatta tespit edilen bütün müşterilere, katılım finans ilkelerine makul olarak promosyon ödemesi yapılacak.
Bu kapsamda, 1.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 750 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 875 TL, 2.500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara ise 1.000 TL promosyon ödemesinde bulunulacak.
Maaşlarına 7 gün 24 saat süresince Kuveyt Türk ATM'leri ve başka bütün banka ATM'lerinden basitçe ulaşma imkânı da bulan müşteriler, ilaveten ortak ATM'lerden işlem başına 2.000 TL olmak üzere ayda 2 kez bedava para çekebilecek.
SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR) ödemelerini, Kuveyt Türk Bankası vasıtasıyla alan ve promosyon müracaatında tespit edilen emekli vatandaşlara;
1.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 750 TL,
1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 875 TL,
2.500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilmektedir.