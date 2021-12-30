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    • Ekonomi
    • 30.12.2021 11:34
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    • 30.12.2021 11:34
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    SGK ve Bağkur'lu emeklilerin hesabına maaştan ayrı ek olarak para yatacak: Başvuranın 2 gün içinde hesabına geçiyor!

    Emekliler doğrultusundan bankaların promosyon ödemelerine dair detaylar yakından takip ediliyor. Bankalar emeklileri kendi bankası çekebilmek amacıyla promosyon kampanyaları düzenliyor. Kampanya kapsamında, emeklilerin hesabına bir defaya mahsus maaştan ayrı ödeme yapılıyor. Kuveyt Türk Bankası doğrultusundan emekli promosyon ödemesiyle alakalı duyuru yapıldı. Maaşını Kuveyt Türk’e yeni taşıyan müşterimiz ilk maaşı bankamızdan aldıktan sonra müracaat yapabilirken, sahip olunan maaşını Kuveyt Türk’ten alan müşterimizse istediği vakit müracaat yapabilmektedir.

    takvim.com.tr
    SGK ve Bağkur’lu emeklilerin hesabına maaştan ayrı ek olarak para yatacak!

    Banka doğrultusundan oluşturulan açıklamada, 3 sene süresince emekli maaşını Kuveyt Türk Bankası'ndan alanlara promosyon ödemesi yapılacak. Başvuruda bulunanlara 2 gün içerisinde paraları hesaplara geçecek. Bu kapsamda, 1.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 750 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 875 TL, 2.500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara ise 1.000 TL promosyon ödemesinde bulunulacak.

    KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOYON ÖDEMESİ KAMPANYASI

    Kuveyt Türk, emeklilere yönelik cazip avantajlara sahip olan emekli maaşı taşıma paketi hazırladı. SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, Bağ-Kur) ödemelerini Kuveyt Türk vasıtasıyla almakta olan ve yeni müracaatta tespit edilen bütün müşterilere, katılım finans ilkelerine makul olarak promosyon ödemesi yapılacak.

    Bu kapsamda, 1.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 750 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 875 TL, 2.500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara ise 1.000 TL promosyon ödemesinde bulunulacak.

    Maaşlarına 7 gün 24 saat süresince Kuveyt Türk ATM'leri ve başka bütün banka ATM'lerinden basitçe ulaşma imkânı da bulan müşteriler, ilaveten ortak ATM'lerden işlem başına 2.000 TL olmak üzere ayda 2 kez bedava para çekebilecek.

    SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR) ödemelerini, Kuveyt Türk Bankası vasıtasıyla alan ve promosyon müracaatında tespit edilen emekli vatandaşlara;

    1.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 750 TL,

    1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 875 TL,

    2.500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilmektedir.

        2 GÜN İÇİNDE HESAPLARA GEÇİYOR

        Emeklilerin promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri amacıyla maaş ödemelerini 3 sene süresince Kuveyt Türk Bankası vasıtasıyla alacaklarına dair müracaatta bulunmaları yeterlidir. Emekli maaşını Kuveyt Türk'e yeni taşıyan müşterilerin maaşlarını en az 1 defa bankadan aldıktan sonra, sahip olunan emekli maaş müşterilerine beklemeksizin en yakın Kuveyt Türk şubesine gelerek promosyon müracaatında bulunmalarını takiben 3 iş günü ardından ödeme müşterinin hesabına gerçekleştirilmektedir. Birden çok emekli maaşı alanların promosyon talebinde bulunmaları halinde maaşlarının toplamı öneme alınarak tek promosyon ödemesi yapılacaktır.

        Emekli Promosyon Ödemeleri İçin Ne Zaman Başvurulabilir?

        Maaşını Kuveyt Türk'e yeni taşıyan müşterimiz ilk maaşı bankamızdan aldıktan sonra müracaat yapabilirken, sahip olunan maaşını Kuveyt Türk'ten alan müşterimizse istediği vakit müracaat yapabilmektedir.
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        Haberler Ekonomi SGK ve Bağkur'lu emeklilerin hesabına maaştan ayrı ek olarak para yatacak: Başvuranın 2 gün içinde hesabına geçiyor!
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