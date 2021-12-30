ÖTV indirimi son dakika 2022'de var mı? Araç alımlarında ÖTV indirimi uygulanacak mı? 2.el araç fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama...

"Araçlarda ÖTV indirimi gündemde yok, ÖTV indirimi olmayacak. Neden olsun ki zaten araçlar çok satıyor'' dedi. Halbuki Aralık dahil son 6 ayda satışlar %50'ye yakın düştü. Peki, Hazine ve Maliye Bakanı böyle dedi ama 2022'de ÖTV indirimi gerçekten de yapılmayacak mı? Diye soracak olursanız hemen şunu söylememiz gerekiyor;

2022 yılı için konan 72 milyarlık bir ÖTV hedefi var ve mümkün noktada bu hedefi geçmek isteyen bir Maliye tutumu olacak. Zira satışlar böyle devam ederse İktidar, koymuş olduğu ÖTV miktarının 3'de birine bile ulaşamayacak ki, böyle öngörü çok hassas olan 2022 bütçesinde büyük sıkıntılar doğurur ve sarmala girer zira bunun yerini dolduracak başka bir gelir alternatifi yok. O yüzden iktidar, hedeflenen 72 milyar TL'yi toplayabilmek için gerekirse 2022 yılının ilk çeyreğinde büyük bir ÖTV indirimi yapacak ve sürümden dolayı istenilen ÖTV hedefine ulaşabilecek.