ÖTV indirimi son dakika 2022'de var mı? Araç alımlarında ÖTV indirimi uygulanacak mı? 2.el araç fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama...

Türkiye'de sıfır araba satışları son 6 ayda yüzde 50 oranında bir düşüştü. Normalde başka günlerde sıfır vasıta satış civarlarına göre ÖTV oranları belirlenir ve bu şekilde azalan sıfır oto satışlarını çoğaltmak amacıyla ÖTV indirimine gidilirdi. Ama bu kez hal değişik. Sıfır araç satışları yarı yarıya düşmesine rağmen Bakan Nebati, sektör yetkililerinin aksine araç satışlarının düşmediğini iddia etti. Nebati, konuya ilişkin aynen şöyle dedi;
"Araçlarda ÖTV indirimi gündemde yok, ÖTV indirimi olmayacak. Neden olsun ki zaten araçlar çok satıyor'' dedi. Halbuki Aralık dahil son 6 ayda satışlar %50'ye yakın düştü. Peki, Hazine ve Maliye Bakanı böyle dedi ama 2022'de ÖTV indirimi gerçekten de yapılmayacak mı? Diye soracak olursanız hemen şunu söylememiz gerekiyor;
2022 yılı için konan 72 milyarlık bir ÖTV hedefi var ve mümkün noktada bu hedefi geçmek isteyen bir Maliye tutumu olacak. Zira satışlar böyle devam ederse İktidar, koymuş olduğu ÖTV miktarının 3'de birine bile ulaşamayacak ki, böyle öngörü çok hassas olan 2022 bütçesinde büyük sıkıntılar doğurur ve sarmala girer zira bunun yerini dolduracak başka bir gelir alternatifi yok. O yüzden iktidar, hedeflenen 72 milyar TL'yi toplayabilmek için gerekirse 2022 yılının ilk çeyreğinde büyük bir ÖTV indirimi yapacak ve sürümden dolayı istenilen ÖTV hedefine ulaşabilecek.
ÖTV İNDİRİMİ NEDİR?
Özel tüketim vergisi (ÖTV), belirli mal ve gıdalar üzerinden maktu ya da oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Bu verginin hedefi lüks tüketim mallarının, etrafa ve insan sağlığına zarar veren mal ve mamüllerin kullanılmasını azaltmaktır. ÖTV ilk olarak 2002 senesinde 4760 yasa adedi ile kabul edilmiştir.