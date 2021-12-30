Dolar kurunda 30 Aralık hareketliliği! Bugün dolar ne kadar, alır mı, satılır mı? Dolar yükselir mi, düşer mi? Euro, Sterlin...

Anlık dolar kuru vatandaşların gündeminde yer alıyor. Canlı döviz rakamları haberimizde! Günün en çok araştırılan konuları arasında Dolar, Euro ve Sterlin'deki son dakika gelişmesi bulunuyor. Peki Bugün dolar ne kadar, alır mı, satılır mı? Dolar yükselir mi, düşer mi? 30 Aralık Euro, Sterlin, Dolar kaç TL?
30 ARALIK 1 DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ: 12,7177
SATIŞ: 12,7275
ÖNCEKİ KAPANIŞ 12,7226
30 ARALIK 1 EURO NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ: 14,3461
SATIŞ: 14,4706
30 ARALIK 1 STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?
ALIŞ: 16,9761
SATIŞ: 17,2886