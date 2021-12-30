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    • Ekonomi
    • 30.12.2021 07:45
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    • 30.12.2021 07:45
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    Dolar kurunda 30 Aralık hareketliliği! Bugün dolar ne kadar, alır mı, satılır mı? Dolar yükselir mi, düşer mi? Euro, Sterlin...

    Dolar kurunda 30 Aralık hareketliliği yaşanıyor. Dolar almak, satmak isteyen vatandaşlar bugün kurdaki son durumu merak ediyor. Sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kişi Bugün dolar ne kadar, alır mı, satılır mı? 1 Dolar kaç TL? Dolar yükselir mi, düşer mi? Euro, Sterlin ne kadar? sorularına yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...

    Dolar kurunda 30 Aralık hareketliliği!

    Anlık dolar kuru vatandaşların gündeminde yer alıyor. Canlı döviz rakamları haberimizde! Günün en çok araştırılan konuları arasında Dolar, Euro ve Sterlin'deki son dakika gelişmesi bulunuyor. Peki Bugün dolar ne kadar, alır mı, satılır mı? Dolar yükselir mi, düşer mi? 30 Aralık Euro, Sterlin, Dolar kaç TL?

    30 ARALIK 1 DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

    ALIŞ: 12,7177

    SATIŞ: 12,7275

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 12,7226

    30 ARALIK 1 EURO NE KADAR, KAÇ TL?

    ALIŞ: 14,3461

    SATIŞ: 14,4706

    30 ARALIK 1 STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

    ALIŞ: 16,9761

    SATIŞ: 17,2886
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    Haberler Ekonomi Dolar kurunda 30 Aralık hareketliliği! Bugün dolar ne kadar, alır mı, satılır mı? Dolar yükselir mi, düşer mi? Euro, Sterlin...
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