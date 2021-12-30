Dolar kurunda 30 Aralık hareketliliği! Bugün dolar ne kadar, alır mı, satılır mı? Dolar yükselir mi, düşer mi? Euro, Sterlin...

Anlık dolar kuru vatandaşların gündeminde yer alıyor. Canlı döviz rakamları haberimizde! Günün en çok araştırılan konuları arasında Dolar, Euro ve Sterlin'deki son dakika gelişmesi bulunuyor. Peki Bugün dolar ne kadar, alır mı, satılır mı? Dolar yükselir mi, düşer mi? 30 Aralık Euro, Sterlin, Dolar kaç TL?