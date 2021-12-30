Yeni yıla az bir zaman kala benzin fiyatlarında yapılacak zam hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Akaryakıt fiyatları hakkında gelişmeler takip ediliyor.31 Aralık'tab itibaren geçerli olmak üzere benzine ve motorine zam geleceği iddiaları konuşuluyor. Peki, 31 Aralık - 1 Ocak benzine 68 kuruş, mazota 1 TL zam mı geldi? İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, dizel litre fiyatı kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları!
31 ARALIK - 1 OCAK BENZİNE 68 KURUŞ, MAZOTA 1 TL ZAM MI GELDİ?
Henüz EPGİS tarafından resmi açıklama gelmedi. Ancak sosyal medyada yayılan haberlere göre benzinde 68 kuruş motorinde 1 TL'lik zam iddiaları konuşuluyor.
EPGİS'TEN ÖTV İNDİRİMİ DUYURUSU!
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 24 Aralık akşam saatlerinde yayınladığı duyuru ile benzin ve motorin ve LPG otogaz fiyatlarına gelen ÖTV indirimini de duyurdu. EPGİS tarafından yapılan paylaşım şöyle:
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi
25/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere
Benzinde 0,41
Motorinde 0,40
LPG'de 1 TL/ TL indirim gerçekleşmiştir.
İndirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.