TOGG fiyat listesi 2022! Yerli otomobil TOGG ne kadardan satışa sunulacak? TOGG araba özellikleri neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG ile ilgili önemli bilgiler verirken vatandaşların kafasındaki soru işaretleri de cevaplarını bulmuş oldu. Özelliklerinden fiyatına araştırma konusu olan yerli otomobil ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.
TOGG FİYAT LİSTESİ 2022
CEO Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG ile ilgili merak edilenleri anlattı.
Fiyatın rekabetçi olacağını belirten Karakaş, geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'ya verdiği röportajda maliyetin 40 bin euro civarında olacağını söylemişti.
"Rekabetçi olabileceğimizi düşünüyoruz. Biz yola çıktığımız andan itibaren 2023'te pazara girdiğimizde ülkemizde en fazla satılan C segment SUV'ların elektrikli araç olmayacağını düşündüğümüzden dolayı içten yanmalı araçlardan pazar payı almamız gerektiğini bilerek her şeyi planladık. Dolayısıyla 'günümüzde eğer C segmentinde bir SUV'un rekabetçiliğiyle rekabet edebilir misiniz' diye sorarsanız 'evet, rekabet edebiliriz."
TOGG ÖZELLİKLERİ ARASINDA HIZLI ŞARJ DİKKAT ÇEKİYOR!
Verilen bilgiye göre, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.
Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.
Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.
Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de otomobilin önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.