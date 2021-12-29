Ocak ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı TEFE TÜFE kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı hesaplama 2022!

2021 EKİM AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti. Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 16.42 oldu.

2021 EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları aylık yüzde 1.12, yıllık yüzde 19.25 arttı. Eylül ayı kira artış oranı %15,28 olarak belirlendi.