Metro yılbaşı sepeti ne kadar, kaç TL? Metro market 2022 yılbaşı sepetinde neler var? Yılbaşı kolisi fiyat listesi 2022!

Yılbaşında evde olacaklar uygun yeni yıl kolisi veya sepeti içeriklerini araştırıyor. Metro market tarafından yayınlanan yılbaşı sepetinde birçok ürün yer aldı. Atıştırmalıklar, çerezler, çikolata ve içeceklerin bulunduğu yılbaşı sepetinin fiyatı da merak edilmeye başlandı. Peki, Metro yılbaşı sepeti ne kadar, kaç TL? 2022 Metro yılbaşı sepetinde neler var? İşte cevabı...