Memur zammı ne zaman belli olacak 2022? Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Ek zam talebi…

Memur zammı ne zaman belli olacak 2022? Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Ek zam talebine yanıt olumlu mu olumsuz mu oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı konuyla ilgili gelecek habere çevrildi ve 2022 yılı asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklililerinin alacağı maaş miktarının ne kadar olduğu merak edildi ve ne zaman açıklanacağı da merakla bekleniyor. İşte tüm gelişmeler...
MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2022?
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam/ilave ödemenin, en kısa zamanda, tüm kamu görevlilerini ve emeklilerini kapsayacak şekilde hayata geçirilmesini istiyoruz." dedi.
Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre Yalçın, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 6. Olağan Genel Kurulunda konuştu.
Genel Başkan Yalçın, kamu görevlilerinin temel beklentilerinden biri olan, çalışma düzeninde adaletin sağlanması için 3600 ek gösterge konusundaki çalışmalara SGK'nin yapacağı katkıyı önemsediklerini söyledi.Yalçın, başta 3600 olmak üzere ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konularına ilişkin imza altına alınan toplu sözleşme hükümlerinin gereği olarak çalışma komisyonlarının bir an önce toplanması gerektiğini bildirdi.
Sosyal güvenlik sisteminin, Türkiye'nin geleceği için önemli olduğuna ve bu konuda paydaşların ortak çalışmasının gerekliliğine değinen Yalçın, kamu görevlilerinin ek zam beklentisini hatırlattı.Kamu görevlilerinin alım gücü düşüklüğünü telafi etmeye yönelik adımların vergi muafiyeti ile sınırlı olmaması gerektiğini belirten Yalçın, "memurlara gereken iyileştirmelerin vergi muafiyeti ile yapıldığı" şeklindeki açıklamaları eleştirdi.