Memur zammı ne zaman belli olacak 2022? Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Ek zam talebi…

Ali Yalçın, "(Memurlarımıza gerekli fiyat artışı yapıldı) açıklamasını anlayamıyoruz. Kaç gündür hesap kitap yapıyoruz. Ulaştığımız sonuç, evli, iki çocuklu memura 38 lira vergi muafiyeti var. Evli, iki çocuklu memura şu ortamda '38 lira ile yetinin' denme ihtimalini düşünmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.Memura asgari ücret tutarı kadar vergi muafiyeti getirilmiş olmasının önemli olduğunu ancak bu adımı yeterli göremeyeceklerini kaydeden Yalçın, bu konuda doğru bilgilerin dolaşmadığını dile getirdi.

Bürokratların doğru bilgiler vermek, siyasetin doğru bilgiye sahip olmak, sendikaların da doğruyu söylemek gibi bir sorumluluğu bulunduğuna işaret eden Yalçın, "Evli, iki çocuklu memura 38 lira gibi bir rakam yansıyor. Bunlar değişiyor. Ama bunu memura bir sosyal refah düzenlemesi olarak sunmak, memura ek zam olarak göstermek doğru bir yaklaşım olmaz. Maaş ve ücretlere cüzi miktarda ve farklı oranlarda artışlar getiren 'vergi muafiyeti düzenlemesi' ilave zam olarak görülmemelidir." değerlendirmesini yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam/ilave ödemenin en kısa zamanda tüm kamu görevlilerini ve emeklilerini kapsayacak şekilde hayata geçirilmesini istiyoruz. Bu çerçevede, zaman kaybedilmeden yetkili konfederasyon Memur-Sen ile bir araya gelinmeli, müzakerelere başlanılmalı ve kamuoyuna deklare edildiği üzere ek zammın 15 Ocak'ta maaşlara yansıması için çalışmalar bir an önce tamamlanmalıdır."