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    • Ekonomi
    • 29.12.2021 13:23
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    • 29.12.2021 13:23
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    Kooperatif market aktüel ürünler kataloğu yayında! Peş peşe indirim yapıldı 1,75 TL'ye kadar düştü Pekin ördeği, Antep fıstığı, çekirdek...

    Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketleri yeni güncel aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Haftanın yıldızlarında 1,75 TL - 94,95 TL fiyat skalasında ürünler yer alıyor. Yılbaşı için kavrulmuş antep fıstığı, ağın leblebi, iç badem, şalgam suyu, fındık, patates cipsi, yemek pişirmek için de tavuk bonfile, pekin ördeği, çok ucuza satılıyor. 24 Aralık'ta indirime giren tüm ürünler 31 Aralığa kadar indirimde kalacak. İşte 2022 yılbaşına özel hazırlanan Kooperatif marketleri aktüel ürünler listesi.

    takvim.com.tr
    Kooperatif market aktüel ürünler kataloğu yayında!

    Yeni yıla özel aktüel kataloğu hazırlayan zincir marketler arasında Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketleri de yer alıyor. 24-31 Aralık tarihleri arasında geçerli kampanyada neler var neler. Yılbaşı için kutlama hazırlıkları yapanlar çerezlerini Kooperatif marketlerinden çok ucuza alabilecek. Stoklarla sınırlı ürünleri kaçırmamak için aktüel ürünler kataloğuna göz atın. Yeni yıl geldi marketler tek tek kampanya başlattı. En ucuzu Kooperatif marketleri oldu. Bu hafta sonu da geçerli! İşte indirime giren üürnlerin tam listesi!

    TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    KÖY-TAV PEKİN ÖRDEĞİ: 73,90 YERİNE 69,90

    PATLATMALIK MISIR: 8,25

        SÜTLÜ SADE BİTTER SADE: 9,25

        COOK LÜKS PLASTİK BIÇAK: 2,90 YERİNE 2,45

        İÇ BADEM NATUREL: 79,95
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            Haberler Ekonomi Kooperatif market aktüel ürünler kataloğu yayında! Peş peşe indirim yapıldı 1,75 TL'ye kadar düştü Pekin ördeği, Antep fıstığı, çekirdek...
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