Kooperatif market aktüel ürünler kataloğu yayında! Peş peşe indirim yapıldı 1,75 TL'ye kadar düştü Pekin ördeği, Antep fıstığı, çekirdek...

Yeni yıla özel aktüel kataloğu hazırlayan zincir marketler arasında Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketleri de yer alıyor. 24-31 Aralık tarihleri arasında geçerli kampanyada neler var neler. Yılbaşı için kutlama hazırlıkları yapanlar çerezlerini Kooperatif marketlerinden çok ucuza alabilecek. Stoklarla sınırlı ürünleri kaçırmamak için aktüel ürünler kataloğuna göz atın. Yeni yıl geldi marketler tek tek kampanya başlattı. En ucuzu Kooperatif marketleri oldu. Bu hafta sonu da geçerli! İşte indirime giren üürnlerin tam listesi!