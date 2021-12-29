Aralık ayının son günlerinde milyonlarca vatandaşın merakla beklediği gelişmelerinden birisi de enflasyon oranları oldu. Ekonomide pek çok konuda belirleyici olan enflasyon oranları için geri sayım başladı. Peki, Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2021 Aralık enflasyon tahmini beklentisi ne kadar? İşte detaylar...