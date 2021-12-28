Yeni maaşlar ile ilgili flaş detay geldi! Yüz binlerce çalışan alacak! Tek tek hesaplandı, asgari ücretin üzerinde maaş alanlar...

Asgari ücrete oluşturulan yüzde 50'lik zam ardından asgari ücret üstünde maaş alan çalışanlar kendilerine de benzer şekilde zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Özel sektörde iş kanunu ile belirlenmiş bir zam zorunluluğu olmamakla eş güdümlü iş sözleşmesinde bu tür bir madde bulunuyorsa işveren çalışana zam gerçekleştirmek durumunda. Fakat işveren doğrultusundan zam yapılmazsa bile vergi üstünlüğü sebebi ile asgari ücretin üstünde maaş alan bütün çalışanların ücretleri artacak. Mesela aylık bürüt ücreti 6 bin lira olan bir çalışan vergi üstünlüğü sebebi ile 2022'de senelik 5.866 TL daha çok kazanç sağlayacak. Çalışanın maaşı arttıkça vergi avantajından sağladığı gelir de artacak.
VERGİ AVANTAJLARI
Asgari ücretli amacıyla husus netleşti.Şimdi, daha yüksek ücretlilerin maaşında neler değişecek onu inceleyelim. Onların maaşlarında da ciddi vergi üstünlükleri oluştu. Tabi ki ücret gelirlerinin tamamı istisnaya tabi değil fakat 'asgari ücretin istisna olan vergisi kadar tutar' yüksek ücretlilerin maaş hesabında da, hesaplanan vergilerinden düşülecek.
Böylece işlemiş senelere göre yüksek ücretliler de daha az vergi ödeyecekler, bundan dolayı daha çok net maaş elde edecekler. Asgari ücretin üstündeki maaşlar amacıyla yeni senede uygulanacak vergi üstünlüğünün etkilerini, brüt 6 bin lira ve brüt 10 bin lira misalleri üzerinden inceledik. Her iki misal ücret amacıyla maaşların yeni senede nasıl değişeceğine eş güdümlü göz atalım.
6 BİN TL İÇİN MAAŞ HESABI
2021'de 6 bin lira brüt maaşı olan çalışanın aylık ortalama net maaşı 4 bin 355 lira iken 2022'de 4 bin 844 liraya çıkacak. Dolayısıyla brüt 6 bin lira ücret amacıyla 2022'de aylık ortalama 489 lira net maaş daha çok hesaplanacak. Yıllık olarak net maaştaki artış ise 5 bin 866 lirayı bulacak. Yıllık toplam net maaşlar; 2021 amacıyla, 52 bin 259 lira iken 2022'de 58 bin 125 liraya çıkmış olacak. Hesaplamalarda; 2021'den, 2022'ye çoğalan gelir vergisi dilimlerinin öneme alındığını da ilaveten belirtmekte fayda var. Gelir vergisinde ve damga vergisinde -asgari ücretliye yapılan kadar- istisna getirilmesiyle yüksek ücretlilerde de net maaş artışı sağlanmış oldu.