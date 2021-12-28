Yeni maaşlar ile ilgili flaş detay geldi! Yüz binlerce çalışan alacak! Tek tek hesaplandı, asgari ücretin üzerinde maaş alanlar...

VERGİ AVANTAJLARI

Asgari ücretli amacıyla husus netleşti.Şimdi, daha yüksek ücretlilerin maaşında neler değişecek onu inceleyelim. Onların maaşlarında da ciddi vergi üstünlükleri oluştu. Tabi ki ücret gelirlerinin tamamı istisnaya tabi değil fakat 'asgari ücretin istisna olan vergisi kadar tutar' yüksek ücretlilerin maaş hesabında da, hesaplanan vergilerinden düşülecek.

Böylece işlemiş senelere göre yüksek ücretliler de daha az vergi ödeyecekler, bundan dolayı daha çok net maaş elde edecekler. Asgari ücretin üstündeki maaşlar amacıyla yeni senede uygulanacak vergi üstünlüğünün etkilerini, brüt 6 bin lira ve brüt 10 bin lira misalleri üzerinden inceledik. Her iki misal ücret amacıyla maaşların yeni senede nasıl değişeceğine eş güdümlü göz atalım.