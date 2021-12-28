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    Milyonları ilgilendiriyor! Maaşlara ek ödeme de gelecek: Çalışana 676 TL vergi desteği

    2022 ile birlikte çalışanların maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı kalacak. Yeni sistemin detayları belli oldu. Gelir vergisi istisnası ile 638, damga vergisi istisnasıyla da 38 liralık avantajın yolu açıldı.

    Çalışana 676 tl vergi desteği

    Yeni yıldan itibaren işçi, memur tüm çalışanların maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı kalacak. Yıl boyunca asgari ücrete kadar olan kazançlara vergi istisnası uygulanacak. İşte yeni sistemin püf noktaları:

    Aylık gelir vergisi istisnası en fazla ne kadar olacak?
    Asgari ücretliler dışındaki çalışanlara yönelik vergi muafiyeti aylık net asgari ücretin (4 bin 253 lira) yüzde 15'i kadar olacak. Yani gelecek yıl için çalışanlara uygulanacak aylık gelir vergisi istisnası en çok 638 lira.

    Birden fazla işte çalışanlar için vergi istisnası nasıl uygulanacak?
    Birden fazla işyerinden ücret alanlar için istisna sadece en yüksek ücrete uygulanacak.



        Asgari ücretin üzerindeki kazançlarda damga vergisi istisnası var mı?
        Asgari ücretli çalışanlardan artık damga vergisi kesilmeyecek.

        Asgari ücretin üzerinde geliri olanlarda her ay bordrodaki o aya ilişkin 5 bin 4 lira düşüldükten sonra kalan tutardan binde 7.59 damga vergisi kesilecek.



        Evli, çocuklu, bekar çalışan açısından vergide bir fark var mı?
        Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançlarından kesilen verginin tamamı iade ediliyordu.

            Yeni sistemde asgari ücrete kadar olan kazançların tamamının vergi dışı kalması nedeniyle bu uygulama sona erdi.

            AGİ herkes için mi kalktı?
            Asgari ücretten vergi kesintisi kalktığı ve ücretlerin asgari ücrete kadarki kısmı vergiden muaf olduğu için AGİ de sona erecek. AGİ'nin kalkması nedeniyle çalışanların ücretinde bir azalma söz konusu olmayacak.

            YOL VE YEMEK YARDIMLARI ARTIYOR
            Asgari ücret tutarının netleşmesiyle beraber sigorta tarafındaki istisna rakamları da belirlendi. Çalışanlara nakit olarak bordroda ödenen yemek ücretleri, yol parası gelir vergisine tabi bulunuyor.

                Nakit olarak ödenmeyenler ise ayni yardım kabul ediliyor. Her yıl yeniden belirlenen rakamlar üzerinden günlük gelir vergisi muafiyeti uygulanıyor. 2022 için bu tutar 34 lira olarak belirlendi.

                Yol yardımının kart ya da bilet olarak verilmesi durumunda gelir vergisi muafiyeti söz konusu olup, gelecek yıl için bu tutar 17 lira olarak tespit edildi.

                İSTİSNA KAZANCI

                HAZAL ATEŞ.
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