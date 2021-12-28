Milyonları ilgilendiriyor! Maaşlara ek ödeme de gelecek: Çalışana 676 TL vergi desteği

Aylık gelir vergisi istisnası en fazla ne kadar olacak?

Asgari ücretliler dışındaki çalışanlara yönelik vergi muafiyeti aylık net asgari ücretin (4 bin 253 lira) yüzde 15'i kadar olacak. Yani gelecek yıl için çalışanlara uygulanacak aylık gelir vergisi istisnası en çok 638 lira.