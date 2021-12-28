Milyonları ilgilendiriyor! Maaşlara ek ödeme de gelecek: Çalışana 676 TL vergi desteği

Yeni yıldan itibaren işçi, memur tüm çalışanların maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı kalacak. Yıl boyunca asgari ücrete kadar olan kazançlara vergi istisnası uygulanacak. İşte yeni sistemin püf noktaları:
Aylık gelir vergisi istisnası en fazla ne kadar olacak?
Asgari ücretliler dışındaki çalışanlara yönelik vergi muafiyeti aylık net asgari ücretin (4 bin 253 lira) yüzde 15'i kadar olacak. Yani gelecek yıl için çalışanlara uygulanacak aylık gelir vergisi istisnası en çok 638 lira.
Birden fazla işte çalışanlar için vergi istisnası nasıl uygulanacak?
Birden fazla işyerinden ücret alanlar için istisna sadece en yüksek ücrete uygulanacak.