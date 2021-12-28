İndirim çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, dövizdeki dalgalanmayı bahane ederek tüm ürün gruplarında zam yapan marketlere aynı hızla indirim yapmaları çağrısında bulundu. Palandöken, "Döviz kuru 18 liradan 11 liralara düştüğüne göre piyasada fiyatları vatandaşın lehine çevirme zamanı geldi. Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı. Kimse dövizin yükselmesinden medet beklemesin" dedi. Fahiş fiyatlara 4 katına kadar cezanın caydırıcı olmadığını belirten Palandöken, "Ekonomi üzerinde fırsatçılık yapılmasına izin verilmemeli. Vatandaş indirim bekliyor, bakıyorsunuz sudan zeytine, peynirden peçeteye her üründe yüzde 15-25'e varan zamlar yapılıyor. Denetimler artırılmalı, fırsatçılığın cezası ağır olmalı" diye konuştu. Fiyatların düşmesi için girdi maliyetlerinin de düşmesi gerektiğini kaydeden Palandöken, "Örneğin gazlı içeceklerde zam yapıldı, piyasalar kabul etmiyor. Bu firmalara karşı vatandaş da ucuz olanı tercih etmeli, tüketeceği kadar almalı" yorumunu yaptı.

Hazal ATEŞ

FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ TOPLANIYOR

Fiyat İstikrarı Komitesi, bugün ilk toplantısını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında yaparak, enflasyona ilişkin gelişmeleri ve bu konudaki muhtemel riskleri masaya yatıracak. Fiyat İstikrarı Komitesi'nde, Bakan Nebati'nin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanları yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı da Komitenin üyeleri arasında bulunuyor.