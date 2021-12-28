Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, aHaber ve aPara'nın ortak canlı yayınında konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, aHaber ve aPara'nın ortak canlı yayınında yeni ekonomi modelindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Başkan Erdoğan'ın, Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıkladıktan sonra vatandaşların dövizlerini bozdurmaya başladığını belirten Nebati, "20 Aralık tarihi bir gündür. Türkiye'nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacaktır. O gece dolar satılmadı. Kamu bankaları devreye girmedi. Hiç kimse devreye girmedi. Bireysel satıcılar devreye girdi. Birbirleriyle yarıştılar. İlk adım finansal istikrarın sağlanması ve güven ortamının tecelli etmesiydi. Döviz aldı başını gidiyor gibi algı yaratılmaya çalışıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız hep söylüyordu; bu bir köpüktü. Harp yöntemleri pazartesi akşamı çöktü" dedi. Türkiye'nin cari fazlaya doğru gittiğini belirten Nebati, "Dövizdeki kırılmayı gerçekleştirdik. Bundan sonraki mücadele alanımız enflasyon" diye konuştu. Yıl sonu büyüme tahmininin çift haneli olduğunu dile getiren Bakan Nebati, TL mevduatların 38 milyar arttığını ifade etti. Nebati şöyle devam etti: Artık yeni bir araç geliyor. Proje kredileri. Bir banka vermiş olduğu bireysel krediyi eğer verdikten sonra takip etme gibi bir dürtüsü varsa bundan sonra bizim belirlediğimiz alanlarda gerçekleştirilecek projelerin takip edilmesini sağlayacak imkanı vereceğiz.