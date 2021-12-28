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    • Ekonomi
    • 28.12.2021 12:57
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    • 28.12.2021 12:57
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    Gözler oradaydı! Sisteme katılanlara 600 TL verilecek: Resmen açıklandı! 5 yıl boyunca...

    Tarım ve Orman Bakanlığı doğrultusundan hazırlanan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanması üstüne yürürlüğe girerek Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine dahil olan tarımsal işletmelere 2021 senesi amacıyla 600 lira katılım desteği sağlanacağı bildirildi. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan çiftçilerimizin basitçe gerçekleştirdikleri işleri görebilme olanağı sağlanmış aynı vakitte devlet doğrultusundan kolaylaştırılmıştır.

    takvim.com.tr
    Sisteme katılanlara 600 TL verilecek: Resmen açıklandı!

    ÖDEME YAPILACAK

    Tebliğ, düzenin kurulduğu 81 ilde gönüllülük esasına dayalı olarak ağa katılan işletmelere 2021 senesi amacıyla yapılacak katılım desteği ödemesine dair usul ve temelleri kapsıyor.

    Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) ve/veya Bakanlık doğrultusundan oluşturulan rastgele bir idari kayıt düzenine kayıtlı bulunup, ÇMVA düzenine dahil olan, bir muhasebe senesi boyunca tarımsal faaliyetlerine dair muhasebe bilgilerini teşhis edilen günlerde veri toplayıcılarla paylaşan ve bilgileri Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne gönderilen tarımsal işletmelere yapılacak.

    Tarımsal işletmelere, "2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar"a istinaden işletme başına ve bir defada olmak üzere bu sene amacıyla 600 lira katılım desteği ödenecek.

    İlgili muhasebe senesinde ÇKS'ye ve/veya Bakanlık doğrultusundan oluşturulan rastgele bir idari kayıt düzenine kayıtlı olmayan, ÇMVA Katılım Anlaşması imzalamak amacıyla müracaat yapmayan, bilgilerini istenilen zamanda, doğru ve kusursuz veri toplayıcılarla paylaşmayan, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü doğrultusundan oluşturulan değerlendirmeler neticesi formları doğrulanmayan, kendi arzusuyla sistemden çıkan tarımsal işletmeler, ÇMVA katılım desteğinden faydalanamayacak.

    Destekleme ödemelerini haksız aldığı teşhis edilen yapımcılar 5 sene hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

        ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ

        Üreticilerimizin yani çiftçilerimizin devlet destekli almış bulunduğu kredilerin sorgulanması, doğru değerlendirilip detaylı yardımlardan faydalanabilmesi ve bütün bunların sonunda itimat edilir ve doğru analizlerin uygulanabilmesi amacıyla Tarım Bakanlığı doğrultusundan mecburi duruma getirilen bütün bulguların veri tabanında toplanması zorunluluğuyla daha basit duruma gelmiştir.Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik tarihinden itibaren tarım bölümünde daha doğru bir siyaset izlenmiş olup Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan çiftçilerimizin basitçe gerçekleştirdikleri işleri görebilme olanağı sağlanmış aynı vakitte devlet doğrultusundan denetlenebilirliği kolaylaştırılmıştır.

        Üreticilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerince verdiği düşük faizli kredilerden haberdar olabilmek , devlet destekli projelerden faydalanabilmek amacıyla e-devlette tespit edilen Çiftçi Kayıt Sistemindeki bulgularıni sık sık olarak güncellemeleri üreticilerimizin lehine olacaktır.
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        Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! Sisteme katılanlara 600 TL verilecek: Resmen açıklandı! 5 yıl boyunca...
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