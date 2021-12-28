Gözler oradaydı! Sisteme katılanlara 600 TL verilecek: Resmen açıklandı! 5 yıl boyunca...

Tarımsal işletmelere, "2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar"a istinaden işletme başına ve bir defada olmak üzere bu sene amacıyla 600 lira katılım desteği ödenecek.

İlgili muhasebe senesinde ÇKS'ye ve/veya Bakanlık doğrultusundan oluşturulan rastgele bir idari kayıt düzenine kayıtlı olmayan, ÇMVA Katılım Anlaşması imzalamak amacıyla müracaat yapmayan, bilgilerini istenilen zamanda, doğru ve kusursuz veri toplayıcılarla paylaşmayan, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü doğrultusundan oluşturulan değerlendirmeler neticesi formları doğrulanmayan, kendi arzusuyla sistemden çıkan tarımsal işletmeler, ÇMVA katılım desteğinden faydalanamayacak.

Destekleme ödemelerini haksız aldığı teşhis edilen yapımcılar 5 sene hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.