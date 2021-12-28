Evlenirken ve ev alırken kısmi çekiş hakkı! BES'TEN para çekilebilecek

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, devlet katkısının 24 milyar lirayı aştığı Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) fon büyüklüğünün 275 milyar liraya, katılımcı sayısının ise 13.3 milyona ulaştığını söyledi. 2023-2024 hedeflerinin öne çekildiğini ve 500 milyar lira hedefini koyduklarını kaydeden Benli, "18 yaş altında 1 hafta önce 156 bin kişiye ulaştık. Önümüzdeki yıl beklentimiz 1 milyona ulaşmak" dedi. BES'te emeklilik için 56 yaşa kadar beklemek gerektiğini anlatan Benli, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin 56 yaşa kadar beklemesi çok makul görünmüyor. Şöyle bir çalışma var. Evlenirken, ev alırken kısmi çekiş hakkı olacak. Sonra tekrar parasını biriktirdiğinde haklarını kaybetmeden geri dönebilecek" dedi.